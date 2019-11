Škandál v Británii: Policajtka zo Slovenska nekompromisne pokutovala milionára, prišiel nechutný útok

Wilson (71) v apríli 2018 nezákonne zaparkoval svoje auto v meste Maidstone v regióne Kent vedľa dvoch susediacich domov s terasami, ktoré vlastní jeho manželka. Dopravná policajtka Zuzana Austinová (38), Slovenka vydatá a žijúca vo Veľkej Británii mu vzápätí dala lístok na zaplatenie pokuty 70 libier (81,74 eur). Muža zachytila kamera namontovaná na uniforme dopravnej policajtky, ako sa rozzúril a začal na ňu kričať: „Ani sa ma nedotknite! Hovoríte vôbec po anglicky? Zoberte si svoju po.....ú pokutu a ťahajte, odkiaľ ste prišli!“

Takto zaútočil na Zuzanu Austinovú, ktorej manžel Michael je Angličan. Surový útok spustil v Slovenke hlbokú traumu. Vulgárny milionár bol v týchto dňoch odsúdený za trestný čin nenávisti. Bol obvinený z používania vyhrážok, urážok a urážlivého správania sa. Spočiatku bol obvinený aj z toho, že Slovenku odtískal bruchom a ďobal do nej prstom, ale toto obvinenie bolo zrušené.

Chrapúň trval na tom, že sa bude právne zastupovať sám, ale nútil súd financovať právneho zástupcu na krížový výsluch Zuzany Austinovej, pretože by sa považovalo za príliš zastrašujúce, keby on vypočúval svoju vlastnú obeť. Wilson, bývalý učiteľ matematiky, tvrdil, že jazyk, ktorý použil, v 21. storočí už nie je urážlivý. Pred súdom Medway Magistrates Court v Kente vyhlásil, že nie je možné, aby sa správal rasisticky voči Európanke s blond vlasmi a modrými očami. Súd ho však uznal vinným za obe veci a nariadil mu, aby zaplatil súdne trovy vo výške 650 libier (758 eur). Pokuta je splatná ihneď a bude nasledovať kompenzácia a trest. Zástupkyňa hlavného prokurátora Adele Kellyová po súdnom konaní povedala: „Nikto by nemal trpieť pre takéto nepriateľské a rasistické výrazy.“

Slovenka Zuzana Austinová, ktorá žije v Maidstone, sa k tomu nevyjadrila, ale jej manžel sa sťažoval na Wilsonovu „taktiku prieťahov“ v súdnom konaní, ktoré trvalo 18 mesiacov. Michael Austin (48) dodal: „Moja žena bola traumatizovaná tým, čo sa udialo, a chce to už uzavrieť.” Včera sa Wilson vyjadril, že sa môže odvolať na Najvyšší súd. Tvrdí, že po odstránení dopravného značenia zaparkoval v súlade s dopravnými predpismi.Fergus Wilson je známy a nenávidený britský milionár, ktorý si s manželkou vybudoval majetkové impérium v ​​hodnote 200 miliónov libier (vyše 233 miliónov eur). S manželkou Judith si kúpili prvý dom na prenajímanie v roku 1986, odvtedy majú okolo 750 nájomných domov. V roku 2017 vyvolal veľké pobúrenie v celom kráľovstve, keď žiadal svojich realitných agentov: „Nijakí farební ľudia! Keď odídu, ostáva po nich zápach karí!“ Škandál viedol k rozhodnutiu Komisie pre rovnosť a ľudské práva, že majitelia nemôžu diskriminovať etnické menšiny.