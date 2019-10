Česko sužuje mráz: Teploty klesli na mrazivých -13 °C, kuriózny pivný (d)efekt!

Najnižšiu teplotu namerali ráno na meteorologických staniciach Kořenov a Jizerka-rašeliniště, a to -13,2 °C. Z nižšie položených staníc malo najnižšie hodnoty Velké Chvojno na Ústecku, meteorológovia tam namerali - 9,6 °C.

O 6. hodine ráno sa teplota pohybovala od 0,6 °C v Ostrave-Mošnove po -12,5 °C na Jizerke v Jizerských horách. Napríklad v Prahe-Ruzyni bolo - 5 °C, v Doksanoch - 5,1 °C, v Chebe - 3,3 °C, v Liberci - 4 °C, v Holešove - 3,4 °C, v Peci pod Sněžkou - 6,5 °C, na Horskej Kvilde - 10 °C, v Pardubiciach - 5,5 °C a v Kuchařoviciach - 2 °C.

Pribúdajú havárie

V pohotovosti sú cestári i polícia. Pre namrznutú cestu havarovalo na diaľnici D6 už niekoľko áut, havárie sú však v celom Česku. Také studené ráno bolo u našich susedov naposledy 12. apríla tohto roku.

Je im zima, menej piva

Mrznúť by podľa meteorológov malo aj v piatok ráno. Ranné minimá klesnú k 0 až - 4 °C, na horách až - 10 °C. Z piatka na sobotu zo západnej do strednej Európy prenikne teplý front a za ním bude do Česka prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu až juhu.

V sobotu bude 5 až 1 °C, v nedeľu dokonca 8 až 4 °C. Zaujímavé je, že Česi pre nepriaznivé počasie v prvých mesiacoch jesene vypili menej piva.

Ešte chladnejšie než v strednej Európe je na západe USA – v Skalnatých horách klesá teplota až na - 30 °C a k extrémne nízkym teplotám sa pridalo sneženie. Na severe Škandinávie klesá ráno teplota až na - 20 °C.