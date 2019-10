Ohnivé peklo v Kalifornii: VIDEO Evakuácia 50-tisíc ľudí kvôli obrovským požiarom, obavy z tragédie

GEYSERVILLE - Úrady v Kalifornii kvôli lesným požiarom nariadili evakuáciu už takmer 50-tisíc ľudí z niekoľkých miest v okolí Los Angeles. Oheň sa rýchlo šíri v dôsledku silného vetra a vysokých teplôt. Plamene ohrozujú tiež známu vinársku oblasť, kde svoje domovy muselo opustiť okolo 2000 obyvateľov. Doteraz neboli hlásené žiadne zranenia, no panujú obavy, že sa budú opakovať ničivé požiare, ktoré v roku 2017 vyžiadali v severnej Kalifornii 44 obetí.

Niekoľko domov zhorelo po tom, čo sa oheň následkom silného vetra prehnal suchou vegetáciou na okraji mesta Santa Clarita. Z husto obývanej oblasti bolo pred živlom presunutých do bezpečia už okolo 50-tisíc ľudí. Nárazy vetra miestami dosahujú rýchlosť 112 kilometrov za hodinu. V piatok by mal zoslabnúť, no počas víkendu zrejme opäť zosilnie. Dym z požiarov je vidieť na kilometre ďaleko.

"Oheň sa často dostal blízko, ale nikdy nie toľko," povedala denníku Los Angeles Times miestna obyvateľka Marcia Armijoová, ktorá sa chystala opustiť svoje bydlisko. "Nemám tušenie, či môj dom zhorí, alebo nie," dodala.

Požiar ohrozuje tiež vinársky okres Sonoma a predovšetkým mestečko Geyserville v severnej Kalifornii, kde žije 900 ľudí a ktoré je obľúbeným turistickým cieľom v miestnej vinárskej oblasti. "Ak ste v Geyserville, odíďte," vyzval úrad okresného šerifa obyvateľov a návštevníkov. Podľa agentúry AP už v Geyserville zhorelo 49 budov.

Varovanie pred evakuáciou už vyhlásili aj v neďalekom meste Healdsburg. "Plamene sa šíria veľmi rýchlo, prosím, dodržiavajte evakuačné pokyny," uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter senátor Mike McGuire.

Takmer 180-tisíc domácností je bez elektrickej energie po tom, ako spoločnosť Pacific Gas & Electric dočasne odpojila odberateľov v 15 kalifornských okresoch, čím chce zabrániť riziku vzniku náhodných požiarov. Odpojenie od elektriny hrozí aj viac ako 308-tisíc zákazníkom v siedmich okresoch, vrátane Los Angeles, San Bernardino a Ventura.

S ohňom bojuje asi 500 ľudí, a to s pomocou cisterien a helikoptér. Príčina vzniku požiaru nie je známa. Miestne energetická spoločnosť uviedla, že oheň mohol prepuknúť kvôli poruche na elektrickom stožiari.