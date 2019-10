Prvá československá obeť II. sv. vojny: Hitler dal zatvoriť vysoké školy, študentov odvliekli do koncetrákov

Opletal sa narodil 1. januára 1915 v Lhote nad Moravou. Pochádzal z deviatich detí, rodina patrila k tým najchudobnejším. Napriek tomu začal nadaný Opletal študovať na gymnáziu v Litovli. Po maturite chcel pôvodne študovať leteckú školu v Prostějove, kvôli očnej chybe však študoval školu pre záložných dôstojníkov v Hraniciach. Neskôr bol preložený na vojenskú prezenčnú službu k jazdectvu v ruzyňských kasárňach. Medicínu začal študovať až v zimnom semestri 1936-1937.

Opletal bol vtedy podpredsedom študijnej samosprávy Hlávkových internátov a deň pred demonštráciou v Prahe, na ktorú nakoniec prišlo 100-tisíc ľudí, vyzval v emotívnom prejave študentov, aby sa demonštrácie zúčastnili. Podľa spisovateľa Zdeňka Vyhlídala, ktorý napísal o Opletalovi knihu, nebol študent náhodnou obeťou. "Gestapo bolo v tej dobe posadnuté hľadaním študentského vodcu, ale žiadny takýto neexistoval. Po Opletalovom prejave nadobudli dojem, že by ním mohol byť práve on," napísal.



Nacisti demonštráciu tvrdo potlačili. Zranených bolo okolo 400 ľudí a priamo na mieste zomrel mladý pekárenský pomocník Václav Sedláček, zasiahnutý strelou do srdca. Opletal utrpel priestrel brucha a operovali ho v nemocnici na Karlovom námestí.

Podľa Vyhlídala ale nestrieľali na demonštrantov len vojaci, "v dave boli aj zfašizovaní študenti nemeckej techniky, ktorí mali pri sebe civilné revolvery". Opletal počas liečenia odmietal jesť, bál sa, že je jedlo otrávené. Podľa Vyhlídala zomrel 11. novembra v podstate vyčerpaním. Iné pramene ale pripomínajú, že sa u neho kvôli priestrelu čriev rozbehol zápal dutiny brušnej.

Opletalov pohreb 15. novembra sa stal veľkou manifestáciou proti okupantom, na Albertove sa zišlo približne 10-tisíc ľudí. V noci zo 16. na 17. novembra 1939 sa uskutočnil zásah, namierený hlavne proti českým vysokým školám a inteligencii vôbec. Gestapo s ďalšími nemeckými policajnými jednotkami vtedy obsadilo vysokoškolské internáty v Prahe, Brne a Příbrame a zatklo viac ako 2000 študentov.



Zatknutých odvážali do väznice na Pankráci a do kasární v Ruzyni, kde Nemci zastrelili deväť funkcionárov študentských spolkov. Časť študentov - menej ako dvadsaťroční a cudzinci - bola nakoniec prepustená, ale vyše 1260 ich skončilo v koncentračnom tábore Sachsenhausen-Oranienburg pri Berlíne. Tí, čo prežili, boli od decembra 1939 prepúšťaní, poslední sa dostali domov až v marci 1943.

Na Hitlerov rozkaz boli 17. novembra navyše všetky české vysoké školy zatvorené, čo postihlo vyše 15-tisíc študentov a tiež vyše 1200 pedagogických pracovníkov. Československí študenti, ktorí ušli, za významnej podpory študentského zväzu v Anglicku a československej exilovej vlády potom iniciovali vyhlásenie, na základe ktorého bol 17. november vyhlásený v roku 1941 v Londýne za Medzinárodný deň študentstva.



Univerzita Karlova udelila v roku 1945 Opletalovi in memoriam titul MUDr., samotného Opletala v roku 1996 vtedajší prezident Václav Havel vyznamenal in memoriam Rádom Tomáša Garrigua Masaryka.