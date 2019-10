Prípad, ktorý otriasol Rakúskom: Ohrdnutý milenec brutálne vyvraždil päťčlennú rodinu, FOTO obetí

Rakúsko je v šoku. Andreas E. (25) zavraždil v Kitzbüheli päť ľudí. Obeťami sú: jeho bývalá priateľka Nadine H. (†19), jej nový partner Florian J. (†24), rodičia dievčiny Andrea H. (†51) a Rupert H. (†59) a jej brat Kevin H. (†25). Podľa informácií rakúskych médií sa Andreas E. a Nadine H. stretli v sobotu v istom bare. Tam došlo k hádke, no po krátkom čase sa pomerili a rozlúčili sa.

Andreas však bol rozčúlený. Okolo štvrtej hodiny v noci na nedeľu vyrazil k domu svojej bývalej. Jej otec otvoril dvere, došlo k hádke. Andreas sa potom vrátil domov. Tam vybral z trezoru pištoľ svojho brata. Už ozbrojený znovu autom vyrazil k domu svojej expartnerky. Dvere mu opäť otvoril jej otec. Andreas ho chladnokrvne zastrelil.

Nato vošiel do izby Nadinho brata a zastrelil aj jeho. Potom zavraždil matku. Nadine H. a jej nový priateľ, hokejista Florian J., v tom čase spali v samostatnom byte, súčasti rodinného domu. Vrah sa pokúsil otvoriť dvere, ale boli zamknuté. Preto sa vyšplhal na balkón a bejzbalovou pálkou rozbil okno. Vnútri ležali devätnásťročná Nadine H. a Florian J., hokejový brankár klubu Adler Kitzbühel, v „jeho“ posteli. Oboch zastrelil.

Napokon sa vrah odviezol k najbližšej policajnej stanici, položil na pult pištoľ a nôž a povedal: „Práve som zabil päť ľudí.“ Policajný úradník poslal v tej chvíli na miesto záchranku, ale pomoc už prišla neskoro. Vyšetrovatelia hovoria, že Andreas E. pochádza z regiónu a predtým bol známy ako pokojný človek. Ako najčastejší motív hrozného činu sa spomína žiarlivosť. Podľa vyšetrovateľov sa Andreas k činu priznal. Zdroj: FB/N. H.

Starosta Kitzbühelu Klaus Winkler sa na Facebooku vyjadril: „Celé mesto je v šoku. Tento čin je pre nás všetkých neuveriteľný, celé mesto je smutné. Takáto hrozná udalosť v tejto dimenzii a rozsahu sa doteraz v Kitzbüheli nestala. Strata celej rodiny zasiahla v Kitzbüheli celú spoločnosť, rodina mala mnoho spoločenských kontaktov, ľudia sa tu hlboko osobne zaujímajú o spoluobčanov.“

Aj bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz (33) je zdesený z krvavého kúpeľa. „Som šokovaný krutým skutkom v Kitzi. Je naozaj ohromujúce, ako môže človek v sebe nájsť toľko nenávisti, aby takto konal,“ píše Kurz na Twitteri a zároveň prejavuje súcit príbuzným a priateľom obetí.