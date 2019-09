Zabezpečovali prevozy migrantov, teraz budú pykať: Skončili v rukách polície

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Pätnásť ľudí zatkla v ostatných dňoch belgická polícia v spolupráci s britskou Národnou kriminálnou agentúrou (NCA) za to, že organizovali prevozy migrantov v nákladných autách do Británie. Belgická polícia v piatok informovala, že pri zásahu v hoteli v belgickom meste Gent objavila 37 Albáncov, ktorí sa chystali dostať do Británie cez Lamanšský preliv, píše spravodajská stanica BBC.