Obrovská tragédia v Česku, čelná zrážka! FOTO Štyria mŕtvi, smrť si vzala aj nevinného chlapca (†15)

Policajti z Novojičínska vyšetrujú tragickú nehodu, ktorá sa stala v pondelok vo večerných hodinách. „K udalosti došlo 19. 8. 2019 okolo 23.40 na ceste I/48 v katastre obce Starý Jičín. Vodič auta zn. VW Touran prešiel z doteraz nezistených príčin do protismeru, kde došlo k čelnému nárazu s protiidúcou súpravou – automobilom zn. VW Sharan s prívesom,“ uviedla policajná hovorkyňa Gabriela Pokorná.

Zdroj: YouTube/printscreen

Nehodu neprežili traja spolujazdci z oboch vozidiel vo veku 15, 31 a 39 rokov a ani vodič, ktorý vošiel do protismeru. Počas nehody utrpel vážne zranenia štyridsaťtriročný muž. Po ošetrení ho lekári previezli do nemocnice so stredne ťažkým poranením hrudníka. V autách cestovali podľa polície cudzinci. Cesta bola pre vyšetrovanie a likvidáciu následkov nehody uzavretá v oboch smeroch. Krátko pred štvrtou hodinou rannou bola cesta kompletne sprejazdnená a premávka obnovená.

Zdroj: YouTube/printscreen

„Policajti vykonali prehliadku miesta udalosti, topografickú a fotografickú dokumentáciu. Niektoré skutočnosti objasnia znalci. Policajný komisár nariadi súdnu pitvu zosnulých. Na objasnenie okolností udalosti začali policajti úkony trestného konania pre trestný čin usmrtenia z nedbalosti,“ vysvetlila Pokorná. Dodala tiež, že ide o tohtoročnú najtragickejšiu dopravnú nehodu v Moravskosliezskom kraji. „Následkom nehôd podľahlo v regióne 35 osôb (vlani za porovnateľné obdobie 29 osôb),“ uviedla hovorkyňa.