Krvavá dovolenka v Bulharsku: Zábava na tobogane sa pre ženu zmenila na horor

Neskôr povedala, že pri jazde pocítila intenzívnu bolesť v dolnej časti panvy, keď narazila na koniec kĺzačky. Potom sa pozrela dolu a videla krv stekajúcu po nohách.

Zdroj: YouTube

V intímnej oblasti si natrhla tepnu, pričom sa predpokladá, že zranenie súviselo s tlakom vody. Zaliatu krvou ju vytiahli z bazéna, kričala od bolesti a držala si panvu. Prudkým letom, takmer pádom z toboganu do vody, si natrhla tepnu a na nohy jej striekala krv. Po vážnej strate krvi museli Jade Gravesovú dopraviť do nemocnice, kde dostala transfúziu a potom jej operatívne scelili tepnu.

Zdroj: YouTube

Doma v Anglicku sa zotavovala ešte päť týždňov po úraze. Povedala: „Stále nemôžem uveriť, čo sa mi na tej kĺzačke stalo. Mali to byť bezstarostné prázdniny s rodinou, namiesto toho ma odviezli na bleskovú operáciu. Pravdupovediac, nie som si vôbec istá, ako sa to vlastne stalo. Nie som si vedomá nijakého porušenia bezpečnostných predpisov, robila som presne to, čo mi pred jazdou povedal plavčík.“ Zranenie jej pravdepodobne nezanechá trvalé následky.