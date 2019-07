Peklo v letovisku: Pri vodnom parku na Gran Canaria vypukol oheň, turisti utekali ako o život

Vodný park evakuovali pre jeho blízkosť k miestu požiaru, ktorý vypukol tesne pred 17.30 popoludní v reštaurácii s názvom La Perla. Utekajúci rekreanti si zakrývali tváre, aby sa nenadýchali hustého čierneho dymu, ktorý bol viditeľný do vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Na miesto sa ihneď dostavili hasiči, polícia i záchranári. Jedna osoba bola zranená, utrpela popáleniny a previezli ju do nemocnice. Vydesená britská turistka iba v plavkách uprosila taxikára, aby ju odviezol do mesta.

Návštevník vodného parku Jorge Rodriguez uviedol: „Vďaka pomoci technického a personálneho tímu sme mohli veľmi rýchlo odísť.“ Hovorca hasičského zboru povedal: „Oheň sa rýchlo rozšíril. Pätnásť áut zaparkovaných v blízkosti reštaurácie bolo zasiahnutých plameňmi. Istý svedok uviedol, že počul výbuchy, keď oheň pohltil reštauráciu, domnieva sa, že to boli výbuchy plynových fliaš.” Jedna z nich bola pravdepodobne aj príčinou vzniku požiaru v objekte.

V súčasnosti je reštaurácia, v ktorej vypukol požiar, zatvorená. Miestne úrady potvrdili, že žiadny z turistov evakuovaných z Akvalandu Maspalomas nepotreboval lekársku pomoc. Hovorca regionálneho koordinátora pohotovostných služieb včera povedal: „Hasiči sú stále na mieste. Hlásili, že požiar je pod kontrolou. Na jeho zvyškoch naďalej pracujú s pohotovostnými službami. Na pohotovosti ošetrili muža, ktorý utrpel menšie popáleniny. Ľudia evakuovaní z vodného parku nepotrebovali lekársku pomoc.”