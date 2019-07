Desivá dráma na hrádzi: Muž zachránil dieťa pred utopením, sám sa zasekol medzi balvanmi

Uvoľnené skaly hrádze ho uväznili tak, že sa nemohol ani pohnúť. Dennis Morgan (62) bol práve na prechádzke s manželkou Debbie (57), keď sa začala dráma. Morgan, deväťnásobný starý otec, ktorý tento týždeň kempuje v oblasti Sheringhamu, uviedol pre Daily Mirror: „Nejaké deti, asi tri alebo štyri spustili poplach. Utekali k nám a kričali: „Zavolajte záchranárov, zavolajte záchranárov“. Ich duchaprítomnosť bola neuveriteľná, vedeli, čo majú robiť. Myslím, že to boli deti toho muža. Boli malé, niečo medzi ôsmimi a desiatimi rokmi.”

Zach Pedley z Kráľovskej pobrežnej stráže uviedol: „Pre toho muža to bola desivá skúsenosť. Našťastie niekto ihneď zavolal tiesňovú linku 999 a požiadal pobrežnú stráž o pomoc. Keď voda stúpla tak vysoko, že mužovi siahala po krk, záchranári už boli pri ňom, aby ho upokojili, držali mu hlavu nad vodou, dostal dýchací prístroj a obliekli mu záchrannú vestu. Piati hasiči medzitým pracovali na prerezaní skaly, aby ho zachránili.”

Hasičská a záchranná služba Norfolk požiadala na twitteri verejnosť: „V súčasnosti riešime zložitú akciu na Východnej promenáde v Sheringhame spolu s našimi partnermi záchrancami. Vyhnite sa tejto oblasti, aby mohli naše posádky pracovať. Ďakujeme.“ Úrady tiež varovali ľudí v tejto oblasti, aby nenahrávali alebo nefotografovali záchrannú operáciu.

Iný svedok situácie Stuart Facey bol na prechádzke so psom a videl, ako na miesto prišla pobrežná hliadka. „Videl som, že sa niekto očividne zasekol v skalách, bol príliv a voda začínala stúpať... bola to veľmi desivá situácia. Videl som ľudí, ako liezli do dutín v skalách. Problém bol v tom, že aj keby dokázali presunúť balvan, ktorý ho väznil, iný balvan by mohol spadnúť na jeho miesto a muža zabiť. Šlo tam o život.“

Turista z Andoveru v Hampshire dodal: „To, do čoho sa pustili záchranári, aby oslobodili muža, bola obrovská operácia. Doviezli ťažké stroje. Tie balvany boli gigantické, pravdepodobne boli kedysi postavené ako ochranný val proti vode. Celkovo tam muselo byť zo desať vozidiel. Som veľmi hrdý na našich profesionálnych záchrancov, bola to veľmi náročná operácia. Boli fantastickí. Keby nenašli rýchle riešenie, ten chlap už mohol byť mŕtvy.“

Táto desivá udalosť mala našťastie dobrý koniec. Poplach sa začal okolo 17.30, záchranná misia sa skončila o 21.30, keď muža konečne uvoľnili zo zajatia balvanov. Všetko dobre dopadlo vďaka duchaprítomnosti detí a skvelej súhre záchranných zložiek.

Sheringham je malé mesto neďaleko Norwichu a je obľúbené medzi turistami. Nemá síce prístav, ale v 30. rokoch 20. storočia tam začala pracovať záchranná stanica pobrežnej služby.