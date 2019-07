Na letisku v Amsterdame uviazlo tridsaťtisíc pasažierov, stovka lietadiel nemohla vzlietnuť

Pasažieri uviazli v odletových halách či priamo v lietadlách. O niekoľko hodín bol už problém vyriešený a lietadlá mohli riadne natankovať a znovu vzlietnuť. Letisko predpokladá, že nie všetci uviaznutí pasažieri zoženú hotelovú izbu a niekoľko tisíc cestujúcich bude v noci na štvrtok pravdepodobne spať na skladacích poľných lôžkach.

Vyše 100 lietadiel nemohlo odštartovať načas preto, že externá spoločnosť Aircraft Fuel Supply dodávajúca palivo do lietadiel mala poruchu v systéme. To znamenalo, že lietadlá nebolo možné dotankovať, a to spôsobilo meškania letov. Až 180 letov bolo úplne zrušených.

K problémom na najväčšom holandskom letisku Schiphol došlo počas rušnej letnej dovolenkovej sezóny. Zároveň nastali v čase horúčav, v deň, keď v krajine padol teplotný rekord 38,8 stupňa Celzia, ktorý meteorológovia namerali na leteckej základni Gilze-Rijen na juhu krajiny. Holandské aerolínie KLM očakávajú meškania aj vo štvrtok.