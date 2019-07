Zomrel vojnový hrdina Alois Dubec (†96): Vrátil sa do vlasti a bol perzekvovaný

Dubec sa narodil 28. júna 1923. Aby sa počas vojny vyhol totálnemu nasadeniu, vstúpil v roku 1941 do protektorátneho vládneho vojska. V roku 1944 v Taliansku s niekoľkými ďalšími vojakmi zbehol - najskôr do hôr k talianskym partizánom a potom do Švajčiarska, kde sa prihlásil do československej zahraničnej armády.

Cez Francúzsko sa dostal do Británie, kde bol vybraný pre pilotný výcvik v Kráľovskom vojenskom letectve RAF. Pretože vojna v Európe sa chýlila ku koncu, boli letci školení špeciálne pre boj na Ďalekom východe.

Po vojne sa vrátil do vlasti, ale bol tam perzekvovaný a nakoniec emigroval do Švajčiarska, kde žil dlhé roky. Po novembri 1989 začal navštevovať Českú republiku, koncom 90. rokov sa vrátil natrvalo a žil v Luhačoviciach.