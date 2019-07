Súdny spor v kauze odpočúvania telefónov je na konci: Millsová a ďalší vyhrali

Spor sa týkal odpočúvania telefónov novinármi niekoľkých bulvárnych novín vrátane The Sun patriacich do zmienenej spoločnosti. Škandál vyvolal v Británii verejné pobúrenie a v roku 2011 viedol k zániku Murdochových novín News of the World. Millsová, ktorú cituje tlačová agentúra Reuters, tvrdí, že odpočúvanie prebiehalo v rokoch 1999 až 2010. Výšku odškodného Millsová nezverejnila.

"Žalovaná strana akceptuje, že k takejto činnosti nemalo nikdy dôjsť a žalovaná strana nemala právo zasahovať do súkromných životov Heather Millsovej a ďalších," uviedol Ben Silverstone zastupujúci News Group Newspapers s tým, že spoločnosť "sa úprimne ospravedlňuje" za nepríjemnosti spôsobené všetkým odpočúvaným.

Millsová tvrdí, že odpočúvanie malo "extrémne škodlivý vplyv" na jej osobný život, ako i na život jej rodiny, doplnila stanica BBC. Millsová ďalej vyhlásila, že škandál nepriaznivo ovplyvnil aj jej charitatívnu činnosť, ktorá je zameraná na ochranu práv zvierat a boj proti nášľapným mínam. Skupina, ktorá zastupuje obete telefonického odpočúvania, v máji vyhlásila, že celková výška odškodného od News Group Newspapers by mohla dosiahnuť miliardu libier, píše BBC.