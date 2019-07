Extrémista plný nenávisti nalial cez okno benzín, škrtol zápalku a.... s takým výsledkom iste nerátal!

Bezdomovec a supremacista (človek uznávajúci nadvládu bielej rasy) Tristan Morgan (51) bol zachytený na záberoch bezpečnostnej kamery, ako nalieva cez okno do židovskej náboženskej budovy benzín a potom vhodí do okna zapálenú zápalku. V škole na fyzike však asi nepočúval o odstredivej sile vzplanutého ohňa, takže nerátal, že tlaková vlna mu šmarí ohnivé jazyky priamo do tváre. Biely supremacist bol prevezený do nemocnice v Londýne a hospitalizovaný na neurčitú dobu. Zábery z bezpečnostnej kamery prehraté pred súdom ukazujú, ako Morgan vyšplechuje benzín cez okno exeterskej synagogy a napriek tomu, že ho zasiahli plamene, pokojne odchádza. Iba si siahol na popálenú hlavu a potom odišiel v dodávke Mercedes. Zdroj: Polícia Exeter Súd v londýnskej časti Old Bailey obvinil obžalovaného, ​​že 21. júla 2018 podnikol antisemitský útok v dátume, ktorý sa časovo zhoduje so židovským sviatkom spomienky na katastrofy vrátane holokaustu. Pravicový extrémista s „hlboko zakorenenými antisemitskými predsudkami“ sa smial, keď zapálil historickú synagógu, ako sa dozvedel sudca. Policajný dozorca Matt Lawler, miestny veliteľ polície pre Exeter, východný a stredný Devon povedal, že išlo o “neuveriteľne šťastnú náhodu“, keďže v tej dobe sa v budove nikto nemodlil. “Morgan očividne nie je v poriadku a po viacerých podrobných lekárskych vyšetreniach je jasné, že jeho stav si vyžaduje pobyt v nemocnici. Bude podrobený ďalšiemu vyšetreniu a potom dlhoročnému dôkladnému sledovaniu,” povedal Lawler. „Zábery z verejného dvora synagógy ukazujú, ako si Morgan všetko naplánoval, aký bol odhodlaný a ako cieľavedome konal. Sú jasné dôkazy o tom, že má odporné extrémne pravicové, antisemitské a biele supremacistické názory. Šťastie, že synagóga bola prázdna a že Morgan sám utrpel len menšie popáleniny.“

Morgan bol uznaný vinným z podpaľačstva a dvoch ďalších trestných činov podľa zákona o terorizme, zo zhromažďovania informácií o terorizme a jeho podporovania. Bezdomovec Morgan bude dlhodobo monitorovaný políciou, ak ho vôbec prepustia z ochrannej liečby. Prokurátor Alistair Richardson povedal, že Morgan písal piesne „nabádajúce iných k násiliu“ proti židovskej komunite a vlastnil množstvo materiálov „podporujúcich degenerované názory nacistického Nemecka a bielych supremacistov". Zdroj: Polícia Exeter Keď Morgana nakladali do policajného auta, povedal: „Prosím, povedzte mi, že synagóga zhorela do tla, lebo ak nie, tak to bola zlá príprava.“

Synagóga postavená v roku 1763 je tretia najstaršia v Británii a ústredný bod židovskej komunity na juhozápade. Predstaviteľ synagógy Richard Halsey sa úprimne poďakoval miestnej polícii za vynikajúcu a rýchlu prácu.