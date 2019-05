Mrazivé zábery: Tínedžerka ukázala, ako by vyzerali hrôzy holokaustu, keby mala v roku 1944 Instagram

BUDAPEŠŤ/IZRAEL - Život 13-ročného židovského dievčaťa, ktoré počas druhej svetovej vojny zahynulo vo vyhladzovacom tábore Osvienčim, sa stal predlohou unikátneho projektu Eva Stories, ktorý sa snaží aj mladej generácii priblížiť hrôzy holokaustu. Tragický príbeh je nanovo zdokumentovaný prostredníctvom Instagramu a veľmi realisticky prenáša divákov do prostredia nacistami okupovanej Budapešti v roku 1944.

Projekt Eva Stories má už vyše 1,7 miliónov sledovateľov a dáva vizuálnu podobu udalostiam, ktoré zaznamenala Eva Heymanová vo svojom denníku počas invázie nacistov do Maďarska. Na rozdiel od nej však mladá herečka v súčasnosti používa hashtagy, internetový žargón či emotikony príznačné pre 21. storočie. Stvárňuje, ako by to vyzeralo, keby dievča počas holokaustu malo Instagram.

Zdroj: Instagram/Eva Stories

Tvorcami projektu sú izraelský miliardár Mati Kochavi, ktorý prišiel o svojich príbuzných pri holokauste, a jeho dcéra Maya. Spolu sa podieľali na produkcii krátkych videí, ktoré majú v ľuďoch oživiť vyblednuté spomienky na genocídu. „Ak chceme mladej generácii priblížiť spomienku na holokaust, musíme ju priniesť tam, kde sú,“ citoval Matiho Kochaviho britský The Guardian. "A sú na Instagrame."

Zdroj: Instagram/Eva Stories

Kochavi neváhal do projektu investovať niekoľko miliónov, podieľalo sa na ňom 400 ľudí vrátane hercov, o autenticitu sa postaralo mnoho rekvizít, ako napríklad vlakových vozňov. Projekt spočíva v desiatkach mini príbehov. "Ahoj, volám sa Eva. Toto je moja stránka. Sledujte ma," hovorí mladá herečka vo videu oblečená v dobových šatách zo 40-tych rokov a natáčajúca sa v selfie štýle.

Zdroj: FB/Eva Stories

Ešte takmer bezstarostné dievča hovorí, že sa chce stať známou fotografkou. V ďalšom príspevku uverejní niekoľko emotikonov, dúhu či jahody. Tón videí sa však postupne dramatizuje. Nacisti sa čoraz viac zameriavajú na maďarských Židov, skonfiškujú obchod Evinej rodine, donútia ich nosiť žlté hviezdy, naženú do geta a potom ich pošlú do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim.

Skutočná Eva sa narodila v Nagyvàrade v Maďarsku a žila po rozvode rodičov so svojimi starými rodičmi. Denník si začala písať na svoje 13. narodeniny vo februári 1944 a bola zavraždená v Osvienčime v októbri, o osem mesiacov neskôr. Jej matka prežila holokaust a po oslobodení objavila dcérine denníky, ktoré nechala zverejniť. Neskôr spáchala samovraždu.

Eva Heymanová Zdroj: SITA/AP/Yad Vashem

Aj keď sa nájdu kritici uvedeného projektu, ktorí majú pocit, že toto spracovanie na Instagrame je trivializovaním zverstiev holokaustu, autori si to nemyslia. Na negatívne ohlasy reagovali tvrdením, že aj sociálne siete môžu byť priestorom pre seriózny obsah, ak sa podáva s opatrnosťou a rešpektom.