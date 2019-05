Veľká odvaha a láska: VIDEO Žena (60) sa s autom zrútila do rieky, TOTO by nedokázal hocikto

Ku kurióznej udalosti došlo v meste Blackstone v štáte Massachusetts. Ako v nedeľu informoval šéf miestnych požiarnikov Michael Sweeney, žena tesne predtým, ako sa jej auto potopilo, dokázala vyliezť cez okno vozidla a vytiahla so sebou aj mačku usadenú na sedadle spolucestujúceho.

Ženu následne museli previezť do nemocnice s menšími zraneniami, vyzerá to však, že ani jej, ani mačke sa nič vážne nestalo. "Je to odvážna dáma. To, čo urobila a to, ako sa dostala z auta, nie je len tak," komentoval počínanie staršej dámy šéf miestnych požiarnikov.