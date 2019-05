Svet sa zhodol v boji proti plastovému odpadu: USA sú opäť proti paktu OSN

Tie sa za éry súčasného prezidenta Trumpa nepripájajú k žiadnym medzinárodným dohodám súvisiacim so životným prostredím, naopak, z viacerých medzinárodných dohôd, ktorých signatármi doteraz boli, už vystúpili.

Podľa ekologických aktivistov je táto slepota amerických predstaviteľov zvlášť alarmujúca v prípade plastového odpadu, ktorý ohrozuje svetové moria a oceány a život v nich do tej miery, že ak ľudstvo nezmení svoj prístup k tejto problematike, už o niekoľko desaťročí bude plastového odpadu v oceánoch viac ako rýb či iného morského života.

Pakt OSN o boji proti plastovému odpadu je síce pre signatárske krajiny právne záväzný, agentúra The Associated Press (AP) však pripomína, že neexistuje nikto, kto by jeho dodržiavanie vedel vynucovať, a tak bude jeho plnenie na vôli jednotlivých štátov. Pakt môže podľa AP ovplyvniť dokonca aj krajiny, ktoré ho nepodpísali, a to v prípadoch, ak budú plastový odpad vyvážať do iných krajín.