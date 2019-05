Strašidlo brexitu sa blíži: Vo Veľkej Británii chce zostať vyše pol milióna občanov EÚ

Slovenských žiadostí bolo podľa ČTK presne 3 357, za Kanálom chce ostať aj vyše 2-tisíc Čechov. Žiadosti si mohli podávať od minuloročného augusta. Viac žiadostí než od občanov Slovenska prišlo od Rumunov, ktorých sa do pôvodného termínu brexitu (29. marca) rozhodlo takmer 40-tisíc. Nasledovali Poliaci a Taliani s vyše 28-tisíc žiadosťami, ďalej Bulhari, Portugalci, Španieli, Francúzi a Nemci. Zdroj: Twitter.com/David Linden

Na začiatku projektu dorazilo na úrady vyše 200-tisíc žiadostí, v polovici apríla ich vybavili 188-tisíc. Britské ministerstvo vnútra uvádza, že ani jedna nebola odmietnutá. Od 30. marca už beží systém naplno a za prvé dva dni plnohodnotnej prevádzky bolo podaných vyše 50-tisíc žiadostí. V Británii podľa tamojšej vlády žije asi 3,5 milióna ľudí z ostatných krajín Únie. Ak sa podarí ratifikovať dohodu o podmienkach brexitu, občania EÚ, ktorí chcú v Británii zostať, budú musieť o povolenie na pobyt požiadať do júna 2021, uviedol denník The Guardian. Ak by krajina z EÚ v nasledujúcich mesiacoch odišla bez dohody, mali by čas do decembra budúceho roka. Zdroj: SITA/AP Photo/Jean Francois Badias Bývalá ministerka vnútra Amber Ruddová uviedla, že podať prihlášku v novom vládnom systéme je „rovnako jednoduché ako založiť si online účet kdekoľvek na webe“. Vyše 80 percent respondentov vládnej ankety teraz uviedlo, že interakcia so systémom pre nich bola veľmi alebo pomerne jednoduchá. Termín ani spôsob odchodu Británie z EÚ však ani vyše mesiaca po pôvodne plánovanom dátume brexitu stále nie je jasný. Po aprílovom mimoriadnom úniovom samite má Británia na schválenie podmienok vystúpenia čas do konca októbra. Od dohodnutia druhého odkladu brexitu sa však vyjednávanie na britskej politickej scéne nijako zásadne neposúva a mnohí komentátori sa domnievajú, že britský odchod sa môže v októbri znovu odsunúť.