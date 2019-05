Najstrašnejšie katastrofy: Keď ľudské oči zdesene a bezmocne sledujú kruté prírodné živly

BRATISLAVA – Oheň, voda a zem sú dobrí sluhovia, ale beda, ak im prepustíme moc. Ak nerešpektujeme silu živlov, ony nám ukážu, kto je tu pánom. Ako sa to stáva odnepamäti na celom svete. Niekedy v tom má prsty aj človek a niekedy iba príroda, ale ak udrie, tak celou silou.

Kolosu sa podlomili kolená

Obyvateľom ostrova Rodos v Egejskom mori sa mnohokrát podarilo ubrániť pred vpádom nepriateľov. Rozhodli sa preto postaviť v prístave sochu na počesť boha Hélia, hoci mnohí neprajníci šomrali, že taká veľká a drahá socha je zbytočná a raz sa určite zrúti. Pri stavbe sochy použili 13 ton medi a 7,5 tony železa. Postavili nohy z vápenca a potom železnú konštrukciu, na ktorú pridávali medené pláty, sformované ako koža. Horné časti sochy postavili s pomocou hlinenej rampy. Socha vysoká 36 metrov mala údajne rozkročené nohy a lode vchádzajúce do prístavu plávali popod ňu. Pravdepodobnejšie však je, že mala nohy pri sebe a slúžila ako maják. Každý prst rodoského kolosu bol väčší ako mnohé sochy z toho obdobia. V pravej ruke mal pochodeň navádzajúcu lode ako maják. Zdroj: thinkstock.com V roku 292 pred Kristom zasiahlo ostrov zemetrasenie. Socha nevydržala a praskla v kolenách, takže padla na zem. Tam zostala vyše 800 rokov, lebo obyvatelia ostrova verili, že ak sa jej dotknú, stihne ich kliatba. V roku 645 n. l. arabská armáda obsadila Rodos a predala pozostatky sochy židovskému obchodníkovi, ktorý bronzové úlomky prepravil na chrbtoch deväťsto tiav do svojej domoviny.

Drahocennými knihami kúrili

V Alexandrii, meste učencov bola najznámejšia a pravdepodobne i najväčšia knižnica starovekého sveta. Založili ju začiatkom 3. storočia pred n. l. za vlády Ptolemaia I. alebo jeho syna Ptolemaia II. Obsahovala 700-tisíc vzácnych zvitkov a kníh. Toto nevyčísliteľné bohatstvo ľudských vedomostí zničil požiar v roku 43 pred n. l. O druhom požiari existujú dve verzie. Podľa jednej Július Caesar zapálil svoju flotilu, aby sa jej nezmocnili Egypťania a podľa druhej vyslal horiacu loď medzi nepriateľské, aby ich podpálil. Výsledok bol katastrofický, pretože oheň sa rozšíril do prístavu a okolitých častí Alexandrie a zasiahol aj slávnu knižnicu. Zdroj: thinkstock.com Najväčšiu stratu však utrpela obnovená Alexandrijská knižnica v roku 642, keď Alexandriu dobyli moslimovia. Chalka Omar na otázku, čo s knižnicou, jednoznačne rozhodol o jej osude: „Ak sú tieto grécke knihy v súlade s božími knihami, sú zbytočné a nemusia sa uchovávať. Ak sú s nimi v rozpore, sú škodlivé a musia byť zničené.“ A potom vzácnymi zvitkami a drahocennými knihami kúrili v kúpeľoch.

V ohni zomrelo deväť ľudí

Bratislavský hrad a jeho areál prešiel veľkou rekonštrukciou počas vlády Márie Terézie, ktorá si želala zvýšiť jeho reprezentatívnosť. Z východu pristavili Tereziánium s obytnými priestormi, zo severu krytú jazdiareň so záhradou a pavilónom. Po ohni Zdroj: archív Topky.sk Keď Mária Terézia v roku 1780 zomrela, v čase nástupu Jozefa II. na trón sa z Bratislavy presunuli krajinské úrady do Viedne a hrad stratil reprezentatívnu funkciu. V roku 1784 sa tu usídlil generálny seminár, ktorý vychovával kňazov katolíckej cirkvi. Po nich prišla na hrad armáda a krásne priestory sa stali ubytovňou pre vojakov. V roku 1811 spôsobili požiar, pri ktorom vyhorel palác i mnoho domov v podhradí. Plamene zhltli hlavný palác, priľahlú budovu Nového paláca a vyše 70 domov v okolí. V ohni zomrelo deväť ľudí, niekoľko ostalo nezvestných a vyše 100 rodín stratilo strechu nad hlavou. Na 142 rokov sa stal hrad ruinou, až v rokoch 1953 – 1968 ho zrekonštruovali. Rozvibrovaná Zem

Zemetrasenie v Indickom oceáne v roku 2004 bol podmorský jav, ktorý v nedeľu 26. decembra 2004 postihol oblasť západného pobrežia indonézskeho ostrova Sumatra. Nasledovala ničivá vlna cunami. Zemetrasenie spôsobil posun časti indickej tektonickej dosky pod barmskú tektonickú dosku, čo spôsobilo sériu ničivých vĺn cunami pozdĺž väčšiny pobrežia susediaceho s Indickým oceánom. Prírodná katastrofa usmrtila 230-tisíc ľudí[1] v štrnástich štátoch, zničila vybudované hotely, komunikácie i historické pamiatky. Pobrežné sídla zaliala a zničila vlna vysoká až 30 metrov. Ide o jednu z najsmrtonosnejších prírodných katastrof. Najhoršie zasiahnutou krajinou bola Indonézia, po nej Srí Lanka, India a Thajsko. Zemetrasenie rozvibrovalo planétu Zem o 1 centimeter. Utrpenie postihnutých ľudí vyvolalo celosvetovú humanitárnu reakciu. Celkovo darovalo svetové spoločenstvo humanitárnu pomoc v hodnote vyše 14 miliárd amerických dolárov.

Notre Dame prišiel o vežičku