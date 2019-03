Náhla smrť v dovolenkovom raji: FOTO Dievčatko (†3) skolil ojedinelý vírus, lekári boli bezmocní

BRIMINGHAM - Ava bola podľa rodičov zdravé dievčatko, ktoré malo rado balet a plávanie a ktoré sa tešilo sa do škôlky. Bohužiaľ, v marci na letisku v Maldivách dostala záchvat a upadla do vegetatívneho stavu, v ktorom zomrela. Skolil ju vírus, ktorým sa dosiaľ nakazilo len dvadsať detí.

Na exotickej dovolenke si trojčlenná rodinka užívala raj na zemi. Helen a Phill s ich 3-ročnou dcérkou Avou navštívili Maldivy. „Mali sme úžasnú dovolenku na Maldivách v marci 2017. Pozorovali sme kŕmenie ráj, na pláži sme chytali kraby a potápali sme sa,“ spomína Phill na posledné chvíle, ktoré strávil so svojou malou princeznou.

Na snímke Phill Akers so svojou dcérou Avou. Zdroj: FB/Phill Akers

Idylka sa skončila na tamojšom letisku, keď sa rodina chystala odletieť do Dubaja, následne do rodného Briminghamu. Mladí rodičia však chceli svojej dcére ešte pred odletom spraviť radosť. „Opýtali sme jej, či si chce niečo vybrať z obchodu so suvenírmi,“ hovorí muž. Že niečo nie je v poriadku si všimol vo chvíli, keď Ave suvenír spadol z rúk. „Lebo nikdy nebola nešikovná,“ dodal.

Na snímke Helen so svojou dcérou Avou. Zdroj: FB/Helen Akers

Bohužiaľ, jeho podozrenie sa naplnilo. „Potom spadla na zem a dostala záchvat. Oči sa jej obrátili hore nohami, ruky mala natiahnuté a celé jej telo sa triaslo. Helen ju chytila a ja som ju vzal a behal som po letisku, prosil som o pomoc. Dusila sa. Nikdy som nevidel taký záchvat, bolo to hrozné. Veľmi som sa bál, že umrie,“ opísal Phill.

Na snímke Helen a Phill so svojou dcérou Avou. Zdroj: FB/Helen Akers

Dievčatko naozaj dostalo záchvat. Vyvolal ho vírus Epsteina-Barrovej (EBV), ktorý patrí medzi ľudské herpetické vírusy. Britský denník pripomína, že dosiaľ naň ochorelo len 20 detí. Žiaľ, prekonali ho len dve, medzi ktorými Ava nebola. Tá upadla do kómy, v ktorej jej život vyhasol.

Na snímke Ava Akersová. Zdroj: FB/Helen Akers

Nedokázali ju zachrániť ani špičkoví lekári v Bangkoku, kam bola v čo najkratšom čase prevezená, ani doktori v Birminghamskskej detskej nemocnici, do ktorej bola letecky transportovaná. Dievčatko tak nakoniec zomrelo vo svojej domovine. „Avu, ktorú poznáte, odišla,“ zaznelo z úst lekára.