VIDEO Nechutné! Vynaliezaví díleri využili na prepašovanie drog do väzenia zdochliny

DORCHESTER – Zamestnanci Guys Marsh, Väznice Jej Veličenstva v britskom grófstve Dorset sa v práci naozaj nenudia. Jednou z ich náročných úloh je za každú cenu zabrániť pašovaniu drog a mobilov do väzenia. Díleri si však opäť poradili. Keď zistíte, ako, možno vás aj napne…

Pri pravidelnej obchôdzke našiel pracovník vnútri dvojitého obvodového plota väznice tri mŕtve potkany. Pri pozornejšej prehliadke zistil, že mŕtvym hlodavcom niekto rozrezal bruchá a potom ich zasa zašil. Nasledovalo nechutné odhalenie: zločinci napchali drogy a mobilné telefóny do mŕtvych potkanov v snahe prepašovať kontraband do väzenia. V prvom zaznamenanom prípade tohto druhu pracovníci objavili tri potkany priamo vnútri obvodového plota vo väznici Guys Marsh v Dorsete. Keď polícia potkany rozpárala, našla päť mobilných telefónov a nabíjačiek, tri SIM karty, cigaretové papieriky a drogy vrátane syntetickej drogy s prezývkou „korenie“ a marihuany. Niekto potkany prehodil cez plot tak, aby si ich väzni mohli nenápadne prevziať. Bude sa páčiť jeden potkaník? Zdroj: YouTube ​Námestník ministra spravodlivosti Rory Stewart vyhlásil: "Tento objav nám ukazuje, kam až sú zločinci schopní zájsť, aby do väzení prepašovali drogy, a podčiarkuje dôležitosť našej snahy o zvýšenie bezpečnosti väzníc." Takýto kontraband sa podarilo prepašovať. Zdroj: YouTube Vo väzniciach Veľkej Británie riešili za minulý rok vyše 13-tisíc prípadov, keď sa u väzňov našli drogy. Díleri predtým používali tenisové loptičky a mŕtve holuby. Nuž, vynaliezavosti sa medze nekladú.