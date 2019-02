VIDEO Ďalší útok vo Francúzsku: Zločinec poranil nožom dvoch chodcov, polícia ho zastrelila

Ďalšia osoba utrpela zranenia, keď ju zasiahli do nohy úlomky vystreleného projektilu. Útok nožom sa odohral v popoludňajších hodinách na rušnej ulici v centre Marseille, druhého najväčšieho mesta Francúzska s dôležitým prístavom. Motív tohto činu nebol bezprostredne známy. Polícia uviedla, že jej príslušníci začali strieľať na útočníka, keď ich ohrozoval zbraňou.

#Marseille: French police say the suspect in the Marseille knife incident has died after being shot by police. (Video: @Izak23042535)

pic.twitter.com/G9ScTmm4Uy