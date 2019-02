VIDEO Donald Trump sa jednoducho nezaprie: Vyhlási stav núdze, prvé ohlasy sú na svete

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že podpíše dekrét o vyhlásení stavu núdze pre situáciu na hraniciach Spojených štátov s Mexikom. Povedal to na brífingu v Ružovej záhrade Bieleho domu, informovala spravodajská televízia Sky News.

Vyhlásenie stavu núdze, ktoré sa už medzičasom rozhodol napadnúť na súde štát New York, umožní Trumpovi získať prostriedky na výstavbu a obnovu bariéry na južných hraniciach USA bez súhlasu Kongresu, a to najmä Snemovne reprezentantov, ktorú ovládajú demokrati.

Vyhlásenie stavu núdze zdôvodnil americký prezident tým, že cez hranice s Mexikom prúdia do USA tony drog, čo podľa neho priamo súvisí so zločinnosťou v Spojených štátoch, ktorú by výstavba bariéry na hraniciach mala pomôcť znížiť. "Múry stopercentne fungujú," povedal Trump a v súvislosti s bojom proti drogám vyzdvihol Čínu, kde za drogovú trestnú činnosť môžu byť páchatelia odsúdení na trest smrti.

Zdroj: TASR/AP Photo/Pablo Martinez Monsivais