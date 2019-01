OSN varuje a zdvíha povestný prst: Ľudstvo čelí problému, môže prehrať preteky s klímou

"Zmena klímy je rozhodujúcou otázkou dneška. Tento pretek prehrávame," povedal na okraji konferencie Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v švajčiarskom Davose. Zvrátiť tento trend je podľa jeho slov "absolútne najdôležitejšie". "Potrebujeme politickú vôľu a potrebujeme vlády, ktoré pochopia, že toto je najhlavnejšou prioritou dneška," zdôraznil. Zároveň však vyjadril pochybnosť, že krajiny k nejakému riešeniu dospejú.

Klimatickou dohodou z Paríža otriaslo odstúpenie Spojených štátov, ku ktorému došlo po nástupe prezidenta Donalda Trumpa do funkcie. Podobné hrozby začali do OSN smerovať aj od nového brazílskeho lídra Jaira Bolsonara. Guterres vo vyhláseniach vysielaných z Davosu naživo prostredníctvom Facebooku dodáva, že záväzky z Paríža nie sú už ani teraz "dostačujúce". "Potrebujeme, aby krajiny dali silnejšie záväzky." Vyzval na prijatie ďalších opatrení na zmiernenie klimatických zmien, na prispôsobenie sa tejto zmene a na finančnú pomoc pre chudobnejšie krajiny.

Šéf OSN sa z Davosu vyjadril aj k aktuálnej politickej situácii vo Venezuele, kde sa tamojší líder opozície a predseda parlamentu Juan Guaidó vyhlásil za samozvaného dočasného prezidenta. Guterres vyzval na dialóg, aby sa politická kríza nevymkla spod kontroly.

"Dúfame, že bude možný dialóg a že sa vyhneme eskalácii, ktorá by viedla k takému konfliktu, ktorý by bol katastrofou pre obyvateľov Venezuely a regiónu," povedal v Davose. "Suverénne vlády majú možnosť rozhodnúť sa, čo chcú," povedal generálny tajomník OSN v živom vysielaní z Davosu. "To, čo nás znepokojuje na situácii vo Venezuele, je utrpenie obyvateľov Venezuely," dodal.