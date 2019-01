Facebook zavádza nové pravidlá: Obmedzí reklamy počas volieb v tomto roku

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Sison, File

SAN FRANCISCO - V snahe zabrániť možnému zneužívaniu Facebooku na vonkajšie zasahovanie do volebných procesov v roku 2019 rozšíri táto populárna sociálna sieť nové prísnejšie pravidlá politickej reklamy o ďalšie krajiny. V stredu to pre agentúru Reuters vyhlásili predstavitelia spoločnosti Facebook inc.