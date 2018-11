VIDEO Sydney sužujú záplavy: Mimoriadna intenzita zrážok, dopravný chaos a ďalšie varovanie

V austrálskom najväčšom meste Sydney došlo v stredu k dopravnému chaosu, ktorý spôsobili hustý lejak. Úrady potvrdili, že museli zachrániť najmenej jedenásť ľudí uväznených v automobiloch. Jeden muž zomrel pri dopravnej nehode. Voda zaplavila cesty, domy aj železničné stanice. V Sydney zranil padajúci strom dvoch policajtov, keď pomáhali iným ľuďom.

Podľa meteorológov spadlo na niektorých miestach v priebehu niekoľkých hodín viac ako 106 milimetrov dažďových zrážok. Za celý november pritom zvyčajne zaznamenajú v meste v priemere 84 milimetrov zrážok, uviedla agentúra AFP.

It's still early in the morning, but Sydney has already received 100 millimetres of rain ☔ Latest #SydneyStorm updates: https://t.co/vPZMJref8h pic.twitter.com/ZUdAcLLtPK