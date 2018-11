Daniel z Prahy zaplatil za jedinú fotku obrovskú cenu: Museli mu odrezať polovicu tela, aby prežil

13. november 2016 bol osudový deň pre vtedy sedemnásťročného Daniela Křečka. Čakal v Plzni na vlak, aby sa mohol vrátiť domov. S kamarátom ich ale napadla obrovská nerozvážnosť: vyšplhali na vlak, aby sa na jeho streche odfotografovali. „Vyliezli sme hore, obidvaja sme boli v podrepe. Keď som sa postavil, trafil ma oblúkový výboj, spadol som medzi vagóny a zlomil som si chrbticu. Kamarát mi všetko popisoval, vravel, že musel zoskočiť dole, na mne horelo oblečenie, takže ma hasil rukami a bundou a zavolal záchranku,“ popísal hrôzostrašné okamihy mladý pacient.

Zdroj: FN v Motole

Boj o život

Nasledovala dlhodobá hospitalizácia, počas ktorej sa začali objavovať zásadné komplikácie. Do spodnej časti Danielovho tela sa totiž vracala infekcia, kvôli ktorej sa mladík zmietal v nekonečných horúčkach. Situácia začala mať len jedno konečné riešenie. V tomto prípade to bol zákrok, ktorému sa odborne hovorí hemikorporektómia. Zjednodušene povedané ide o odobranie celej spodnej polovice tela, aby sa zvyšok zbavil nikdy nekončiacej infekcie. U tejto operácie je percento úspešnosti a prežitia pacienta 50 %.

Zdroj: FN v Motole

Táto operácia sa vôbec realizovala v 60. rokoch minulého storočia. Na svete sa eviduje iba niečo cez 50 takýchto zákrokov, v Česku sa ich uskutočnilo do desať. Posledná operácia sa uskutočnila v roku 2008 v nemocnici Na Bulovce.

Zdroj: FN v Motole

„Pacient bol na sále 18 hodín, samotný výkon trval cez 16 hodín, počas ktorých tam bolo 22 ľudí rôznych profesií. Mali sme veľmi podrobný plán, takže sme mali načasované jednotlivé fázy. Ukázalo sa, že takáto príprava nebola nutná, ale bola výborná. Podarilo sa nám všetko pospájať,“ uviedol k samotnému zákroku profesor Jiří Hoch, prednosta chirurgickej kliniky II. Lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice v Motole. Nasledovala dlhodobá rekonvalescencia, po ktorej sa mladý pacient môže vrátiť k samostatnosti.

Morálny odkaz ostatným

Daniel Křeček si je po dvojročnej obzvlášť náročnej liečbe vedomý, že sa druhýkrát narodil. Je vďačný celému lekárskemu tímu, ktorému sa ho podarilo zachrániť a vrátiť späť do života. Mladý muž sa podľa vlastných slov vracia s trojnásobnou chuťou žiť a raduje sa z maličkostí. Chce si spraviť vodičský preukaz a zapojiť sa do každodenných starostí.

„Chcel by som ostatným odkázať, aby sa vyhábali elektrickému prúdu, vlakom a všetkým týmto nebezpečným veciam. Aj keď sa o tom málo hovorí, stáva sa to. Ľuďom, ktorým sa to deje, je na svete čím ďalej tým viac. Ostatní by si mali dať vážne pozor,“ dodal Daniel Křeček.