Fatálny flirt: Mladík (†34) povedal tínedžerke, že má pekný zadok, strhlo sa krvavé peklo

Bradley Blundell (18) sa viezol v aute so svojou kamarátkou Ellou Colegateovou (18) a ešte jedným kamarátom, ktorého identita nebola zverejnená. Šiel si vyzdvihnúť motorku, ktorú mu ukradli. Hneď nato sa zastavili na pumpe, aby natankovali. Tam si Ellu všimol vodič dodávky John Pordage (†34) a jeho kamarát Jamal Samuels. Keď prechádzali okolo nej, povedali, že "má pekný zadok".

Zdroj: Facebook/Ella Colgate

Bradleymu sa jeho komentáre na priateľkinu adresu nepáčili a dvojici povedal svoje. Nato ho Porage nazval malým deckom. A práve tieto slová ho stáli život. Blundell totiž vytiahol pištoľ kalibru 32 a dvakrát na neho vystrelil, pričom jedna guľka ho zasiahla do hrudníka. John bol okamžite prevezený do nemocnice, no krátko nato zraneniam podľahol.

John Pordage (vpravo) Zdroj: profimedia.sk

Blundell po incidente, ktorý sa odohral vlani v auguste, z miesta činu utiekol. Polícii, ktorá po ňom bezvýsledne pátrala, sa udal tento rok v marci. Následne bol obvinený z vraždy, držania strelnej zbrane s úmyslom ohroziť život a zo sprisahania. Mladík všetky obvinenia odmieta. "Bola to nevinná a neškodná poznámka, ktorá ale mala fatálne následky," uviedla prokurátorka Tracy Aylingová. Sudca by mal vyniesť rozsudok o niekoľko týždňov.