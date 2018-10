Volebná fraška v Bosne? Pol milióna neplatných hlasov, ďalšie tisíce od nebožtíkov

Podľa štátnej volebnej komisie činil podiel neplatných hlasov asi sedem percent, čo zodpovedá okolo 500.000 hlasom. To je podstatne viac, ako je obvyklé v iných krajinách regiónu, kde sa podiel neplatných hlasov obvykle pohybuje medzi jedným a troma percentami. Príčiny tohto bosnianskeho špecifika nie sú úplne zrejmé.

Aj keď skupina volebných pozorovateľov z organizácie Pod lupou netají obavy, že vhodenie nevyplnených hlasovacích lístkov do urien mohlo mať za cieľ manipuláciu výsledkov, konkrétne dôkazy pre to chýbajú, uviedla tlačová agentúra APA. Podľa medializovaných informácií figurovalo vo voličských zoznamoch aj viac ako 8000 zosnulých občanov. Volebná komisia pripisuje hlavnú časť zodpovednosti za to obecným úradom, ktorých úlohou bolo zoznamy aktualizovať.