India nakúpi ruské obranné systémy aj napriek hrozbám USA: Hrozia im sankciami

Generál Ravat taktiež vyhlásil, že India je pripravená kúpiť vrtuľníky typu Kamov a iné zbraňové systémy z Ruska, uviedla agentúra TASS. Podľa Ravata Rusi "chápu, že sme silná armáda schopná postaviť sa za to, čo je pre nás správne, založené na našom taktickom myslení".

Šéf indickej armády takto reagoval na vyjadrenie Spojených štátov, ktoré varovali svojich spojencov a partnerov pred možnými sankciami, ktoré môžu uvaliť na základe Zákona o potláčaní amerických nepriateľov prostredníctvom sankcií (CAATSA). Moskva a Naí Dillí totiž podpísali zmluvu o dodávke ruských systémov protivzdušnej obrany S-400 Triumf Indii.

CAATSA podpísal americký prezident Donald Trump v auguste 2017. Táto legislatíva sprísňuje sankcie voči Rusku, Iránu a Severnej Kórei a zároveň umožňuje uvaliť reštrikcie voči tretím krajinám za spoluprácu s ruským obranným a spravodajským sektorom. India však dúfa, že USA urobia výnimku, pretože Washington nechce stratiť indický obranný trh, poznamenal TASS.

K podpísaniu zmluvy o dodávke S-400 Triumf došlo počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Naí Dillí 5. októbra. Podľa agentúry Interfax sa Rusko zaviazalo Indii dodať päť kompletov S-400 Triumf. Kontrakt je v cene viac než päť miliárd dolárov.

Interfax súčasne napísal, že India túto zmluvu s Ruskom uzatvorila aj napriek hrozbe finančných sankcií zo strany Spojených štátov, ktoré minulý týždeň za nákup analogických raketových systémov z Ruska uvalili reštrikcie na Čínu.

Okrem kontraktu s Čínou sa v Rusku oficiálne informovalo aj o zmluve na dodávku štyroch kompletov S-400 do Turecka a o prácach na príprave zmluvy o dodávke týchto systémov takisto do Saudskej Arábie.

S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany - v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.