Severná Kórea denuklearizáciu nespustí: Bráni jej v tom vzťah s USA

Ri Jong-ho

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

NEW YORK - Severná Kórea sa "v žiadnom prípade" nedenuklearizuje skôr, než sa medzi ňou a Spojenými štátmi nevybuduje väčšia dôvera. Vyhlásil to v sobotu severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho počas prejavu na zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, informuje agentúra DPA.