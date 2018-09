Šéf OSN bije na poplach: Obrovská HROZBA pre celý svet, čas sa nám rýchlo kráti

António Guterres

Zdroj: SITA/AP Photo/Bebeto Matthews

NEW YORK - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres je presvedčený, že ľudstvo si len veľmi málo uvedomuje, akou hrozbou sú preň prebiehajúce klimatické zmeny. Podľa Guterresa sa momentálne nachádzame v bode zvratu a máme maximálne dva roky na to, by sme sa rozhodli, ako proti klimatickým zmenám bojovať, inak sa nám už úplne vymknú spod kontroly.