Trump nariadi ďalšie sankcie: Tentokrát za zasahovanie do volieb v USA zo zahraničia

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump plánuje už v stredu podpísať dekrét, ktorý uvalí sankcie na zahraničné spoločnosti alebo jednotlivcov, ktorí budú - na základe zistení spravodajských služieb - zasahovať do volieb v USA. S odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou o tom informovala agentúra Reuters.

Trumpovo rozhodnutie prichádza v čase, keď sa spravodajské služby, armáda a bezpečnostné orgány pripravujú chrániť voľby do Kongresu, ktoré sa budú konať 6. novembra, pred predpokladanými zahraničnými útokmi. Trump však súčasne kritizuje osobitné vyšetrovanie ruského zasahovania do volieb z roku 2016. Biely dom sa k správe odmietol vyjadriť. Terčom sankcií by sa mohli stať jednotlivci alebo aj celé spoločnosti obvinené zo zasahovania do amerických volieb kybernetickými útokmi alebo inými prostriedkami, uviedol jeden zo zdrojov pre Reuters.

"Vláda chce stanoviť novú normu v kybernetickom priestore," povedal tento predstaviteľ. "Toto je prvý krok pri stanovení hraníc a verejnom oznamovaní našej reakcie na zlé správanie." Plánovaný prezidentský výnos poverí rozhodovaním o tom, či došlo k zasahovaniu do volieb, rad vládnych agentúr. Tento proces má viesť Úrad riaditeľa národného spravodajstva (DNI) a zahŕňať bude aj Ústrednú spravodajskú službu (CIA), Národnú bezpečnostnú agentúru (NSA) či ministerstvo vnútornej bezpečnosti, uviedli zdroje.

Zasahovanie do volieb by dekrét mal definovať ako hackerské útoky proti "volebnej infraštruktúre" a snahy ovplyvniť verejnú mienku prostredníctvom koordinovanej digitálnej propagandy alebo systematického zverejňovania súkromných politických informácií.