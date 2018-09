FOTO Abcházsky premiér Gagulija mal nehodu: Čelnú zrážku nemohol prežiť

K udalosti došlo približne o 24.00 h miestneho času (22.00 h SELČ), keď na ceste spájajúcej ruské letovisko Soči s abcházskou metropolou Suchumi narazilo do Gagulijovho auta protiidúce vozidlo, ktoré viedol mladý Abcházec. Podľa agentúry TASS premiérov vodič a osobný strážca vyviazli z nehody s ťažkými zraneniami. Delegácia vedená Gagulijom sa vracala z návštevy Sýrie, s ktorou Abcházsko udržiava priateľské vzťahy.

The Prime Minister of #Abkhazia, Gennady Gagulia died in accident, while the government motorcade of the delegation returning from #Syria was heading from the Sochi airport to Abkhazia, near #Novosibirsk, Saturday, at approximately 23.00 Moscow time. #Russia pic.twitter.com/mrJbniVos8