Donald Trump má hlavu v smútku: Opustiť ho má ďalší blízky človek

"Pracoval som s Donom po dlhý čas a naozaj si cením jeho službu," napísal v tweete šéf Bieleho domu. McGahn zohral dôležitú rolu pri Trumpových personálnych zmenách vo federálnom súdnictve, pri prezidentovom výbere sudcu najvyššieho súdu Neila Gorsucha aj pri nominácii spomínaného Kavanaugha. Jeho pôsobenie však vlani poznačil nepokoj okolo špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý vyšetruje údajné zasahovanie Ruska do prezidentských volieb. Prezident chcel Muellera prepustiť, no McGahn mu pohrozil vlastnou výpoveďou, ak sa o to bude ďalej pokúšať.

White House Counsel Don McGahn will be leaving his position in the fall, shortly after the confirmation (hopefully) of Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. I have worked with Don for a long time and truly appreciate his service!