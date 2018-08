Kalifornčan (68) sa vyhrážal smrťou novinárom oponujúcim Trumpovi, polícia ho zatkla

Zadržaný 68-ročný Kalifornčan Robert Chain sa telefonicky vyhrážal pracovníkom denníka Boston Globe celkovo 14 krát v priebehu necelých dvoch týždňov. Označoval ich pritom za "nepriateľov ľudu" a šíriteľov falošných správ, čo sú označenia, ktoré médiám často adresuje prezident Trump.



Pri prehliadke mužovho domu v oblasti Encino pri Los Angeles objavili celkovo 20 zbraní, ktoré mal zrejme v legálnej držbe. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa bol skutočne chystal vycestovať do Bostonu.

Prokuratúra trvá na tom, že Chain musí zostať vo väzbe, pretože predstavuje potenciálnu hrozbu pre svoje okolie. Obhajca naopak argumentoval tým, že podozrivý nebol doposiaľ nikdy trestaný a že neexistuje riziko jeho úteku. Sudca napokon podmienil jeho prepustenie zložením kaucie vo výške 50.000 dolárov.

After allegedly threatening to kill journalists at the Boston Globe, a 68-year-old from a Los Angeles suburb has been arrested.



Upset over the paper’s critiques of Pres. Trump, Robert Chain made 14 phone calls to the Globe’s newsroom, prosecutors say.



