Policajti dostali hlásenie o krkavčej matke: Keď otvorili dvere izby, zažili hrôzostrašný pohľad

ROTAVA - Otrasný prípad zanedbávania dieťaťa sa stal v českej Rotave pri Sokolove. V zamknutej izbe bytu našli medzi zhnitým jedlom a výkalmi iba trojročné dieťa. Do bytu museli policajti a hasiči vniknúť násilím.

Krkavčia matka. Také pomenovanie vystihuje ženu, ktorá svoje dieťa zanedbáva a týra. Do jej bytu v Rotave v Karlovarskom kraji museli policajti násilne vniknúť po tom, ako od susedov dostali niekoľko oznámení o častom plači dieťaťa. Obyvatelia bytovky mali pocit, že matka ho zamyká doma samé.

Potvrdilo sa to minulý piatok, keď sa do bytu vlámali policajsti spolu so sociálnou pracovníčkou. Dieťa v byte naozaj trpelo v ostrasných podmienkach. „Bolo zatvorené v jednej z izieb. Dvere boli utesnené, zrejme aby nebol počuť plač. Dieťa tam živo vo vlastných výkaloch, v horúčave a bez dostatku vzduchu. Okolo seba malo skazené jedlo, ktoré mu tam jeho matka nosila,“ opísal prípad pre český Denník človek, ktoré je s ním oboznámený, ale chce zostať v anonymite. Dieťa našli zanedbané a špinavé, dokonca malo na tele staršie modriny a zranenia. V byte okrem iného našli aj uviazaného psa.

Tyranka má štyri deti

Podľa zistení ide o slobodnú mamičku, ktorá však žije s priateľom. Ten chodí pracovať do zahraničia.

Matka z hororu pritom má ďalšie tri deti. Jedno jej už bolo zo starostlivosti odobrané a vychováva ho jej matka. O odobraní týraného chlapca už rozhodol súd, skončí v pestúnskej starostlivosti. Podobný osud zrejme čaká aj jej ďalšie dve deti.

Zdroj: Thinkcstock.com

Prípadom sa už intenzívne zaoberá polícia. „Začali sme trestné konanie vo veci podozrenia z prečinu opustenia dieťaťa alebo zverenej osoby a z týrania zverenej osoby. V prípade preukázania viny hrozí obom až päť rokov väzenia,“ uviedla hovorkyňa sokolovskej polície Soňa Hergezelová.

Hrôza v Bratislave

Ešte hroznejší prípad týrania dieťaťa sa stal pred niekoľkými rokmi v bratislavskom Ružinove. Malá Lucka, ktorú chladnokrvne týral jej otčim, bohužiaľ neprežila. Jej telíčko našli až tri roky po smrti zabarikádované v byte na Koceľovej ulici.

Rodičov Juraja a Alexandru Hrotákovcov súd v marci 2015 právoplatne odsúdil. Juraj Hroták si odsedí za mrežami 18,5 roka, matka Lucky 14 rokov.