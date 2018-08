Čech, ktorý zázrakom prežil tragédiu v Janove: Dve sekundy, počas ktorých som vedel, že som mŕtvy

PRAHA - Niektorí by povedali, že prežil iba zázrakom. Český vodič kamiónu, ktorý prežil pád diaľničného mosta v talianskom Janove pri ktorom zomrelo 43 ľudí, v tom však nevidí nič iné, než obyčajné šťastie. O svojich pocitoch z nehody sa rozrozprával po tom, čo ho z pražskej nemocnice prepustili do domácej starostlivosti.

„Po tom, čo som zažil, som úplne v pohode,“ okomentoval svoj zdravotný stav Martin Kučera, ktorého predpoludním prepustili z nemocnice. Jeho svedectvo priniesol portál idnes.cz.

„Nebol to zázrak, mal som proste z prdele šťastie,“ vyhlásil odľahčene preživší tragédie, ktorá minulý utorok na frekventovanom moste v Taliansku pripravila o život 43 ľudí. „Mohol som pohnúť rukami aj nohami. Mám zlomené tri rebrá, ale nebolo to tak bolestivé, ako očakával.“

Zdroj: SITA/AP Photo/Antonio Calanni

Pobyt v talianskej nemocnici bol pre zraneného kamionistu trochu zmätočný. Lekári mu totiž o jeho zdravotnom stave prinášali stále iné informácie. „Najprv mi povedali, že mám zlomené štyri rebrá, potom dokonca päť. Hovorilo sa tiež o prepichnutých pľúcach, nakoniec len pomliaždených,“ opísal svoju hospitalizáciu, s ktorou je vo výsledku veľmi spokojný.

Okamihy hrôzy

Celá tragédia sa podľa Kučeru odohrala veľmi rýchlo. V jednej chvíli sa viezol po diaľnici, v druhej sa pred ním prepadla zem a kusy mosta sa zrútili z výšky 40 metrov. „Cesta sa zavlnila, ozvala sa rana a rozpadla sa na kusy. Hovoril som si, tak a som mŕtvy, snáď to bude rýchle.“ opísal chvíle, ktoré považoval za jeho posledné. „Behom tých dvoch sekúnd mi v hlave preletelo množstvo myšlienok,“ povedal.

Po dopade sa vo vozidle zakliesnenom medzi troskami ocitol hore nohami. Záchrana prišla do dvadsiatich minút. Z auta ho vytiahli hasiči. „Celý čas som bol pri vedomí. Ruka mi trčala z okna, tak som sa snažil mávať na ľudí vonku,“ opísal situáciu pred záchranou.

Zdroj: SITA/Luca Zennaro/ANSA via AP

Chvíľu trvalo, kým ho prijali v miestnej nemocnici. „Nejak výrazne ma nič nebolelo, tak som si hovoril, že vydržím,“ povedal zachránený. Trvalo to ďalšie dve hodiny, než hospitalizovali.

Za svoj život v podstate vďačí šťastene. „Spojilo sa mnoho okolností a drobností. Veľa náhod,“ vysvetlil vodič. Pred rozmliaždením v kabíne ho mali zachrániť spevnené stĺpiky jeho nového mercedesu. Mal zapnutý bezpečnostný pás a aj sklopené operadlá. „Takže ma to nevyhodilo zo sedačky,“ konštatoval.

Mama to vzala v pohode

O všetky svoje veci prišiel, pretože zostali v aute. S blízkymi sa skontaktoval ešte v deň nehody. Za to vďačí ženám z českej komunity v Janove, ktoré mu dali mobil. Kučera sa potom skontaktoval s rodinou a zamestnávateľom. „S mojou mamou najprv hovoril môj šéf, vzala to úplne v pohode. Spýtala, či žijem, a potom chcela vedieť, čo sa vlastne stalo,“ povedal.

Aj napriek hrozivému zážitku sa však svojho povolania vzdať nechce. „So šoférovaním to nemalo nič spoločné, nebola to nehoda. Za volant sa vrátim, akonáhle mi to zdravie dovolí,“ vyhlásil Kučera.

Zdroj: TASR/Luca Zennaro/ANSA via AP

Druhýkrát sa narodil

Najviac sa tešil, až ho prepustia z nemocnice. „Ďalší deň by som už asi nezvládol,“ zavtipkoval kamionista, podľa ktorého sa v Janove znova narodil. „Začínam druhý život. Prestal som fajčiť, snáď mi to vydrží. Teším sa, až si zájdem na pivo.“

Kučera, ktorého do Česka previezli v utorok večer, si spomenul aj na obyvateľov Janova. „Som s nimi, myslím na nič. Je to pre nich hrozná tragédia.“