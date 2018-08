Komisár OSN pre ľudské práva: Trump nesie zodpovednosť za vnímanie médií

Donald Trump

Zdroj: SITA/P Photo/Hans Pennink, File

ŽENEVA - Americký prezident Donald Trump nesie "veľkú zodpovednosť" za to, akým spôsobom sú vnímané médiá, a jeho vyhlásenia by mohli vyvolať efekt, ktorý by mohol ublížiť novinárom v iných krajinách. V pondelok to na pôde OSN v Ženeve vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn.