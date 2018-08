Generáli varujú, hrozí ďalšia vojna: FOTO Masívny útok na Izrael raketami

Ministerstvo zdravotníctva v Gaze uviedlo, že pri náletoch prišli o život traja ľudia, vrátane tehotnej ženy a dieťaťa, napísala britská BBC. V Izraeli bolo zranených vyše desať ľudí. Armáda nevylúčila, že sa blíži širšia konfrontácia s Hamasom a že bude potrebné evakuovať komunity v blízkosti hranice.

Večer napriek tomu zo strany Hamasu prišli informácie o dohodnutom prímerí. Podľa jedného z predstaviteľov išlo o výsledok rokovaní sprostredkovaných Egyptom a Hamas bude pokoj zbraní rešpektovať, kým to isté bude činiť Izrael. Začiatok prímeria bol podľa iného činiteľa stanovený na dnešných 22:45 SELČ.

Izrael podľa Reuters zriedkakedy verejne uznáva, že sa s Hamasom dohodol na zmieri. Označuje ho za teroristickú organizáciu. Židovský štát k tejto veci žiadne oficiálne vyhlásenie nevydal, nemenovaný predstaviteľ však prímerie poprel, uviedla agentúra.

Pri hranici medzi Izraelom a Pásmom Gazy dochádza k násilnostiam už od konca marca, teraz sa ale Egypt a OSN snažia sprostredkovať upokojenie situácie. Vysoký armádny predstaviteľ o spomínanom prímerí ešte pred informácií o jeho údajnom uzavretí povedal, že Hamas "si zvolil nezúčastniť sa na dohode a zaplatí cenu za porušovanie (predchádzajúceho prímeria) v minulých štyroch mesiacoch". Hamas sa má podľa tohto zdroja pripraviť na silný úder, ak bude raketová paľba pokračovať.

Rakety dopadali na území Izraela po celú noc i počas dňa. Ako uviedol na Twitteri izraelský veľvyslanec v Česku Daniel Meron, pokoj trval v intervale maximálne 20 minút. Väčšina z rakiet zasiahla otvorené priestranstvá. Systém Iron Dome (Železná kupola), ktorý zneškodňuje len strely mieriace do oblastí, kde žijú ľudia, zničil 25 rakiet, napísal denník The Times of Israel. Zasiahnuté však bolo niekoľko domov a tovární. Časť rakiet mierila v stredu večer na mesto Sderot, kde boli zranení traja ľudia. Ďalších osem osôb, ktoré utrpeli šok, záchranári ošetrili na mieste, boli medzi nimi aj dve tehotné ženy, ktoré začali rodiť. Celkom utrpelo na izraelskej strane zranenia najmenej 11 ľudí.

Česko vyjadrilo podporu Izraelu. Urobil tak hovorca prezidenta Jiří Ovčáček prostredníctvom Twitteru. „Česká republika absolútne podporuje Izrael, našich priateľov a skutočných spojencov,“ napísal v príspevku.

Ministerstvo zdravotníctva v Gaze informovalo, že pri izraelských útokoch prišla o život 23-ročná tehotná žena a malé dieťa. Jej manžel utrpel zranenia. Ďalšou obeťou bol jeden z príslušníkov Hamasu. Najmenej 12 osôb utrpelo zranenia. Hovorca izraelskej armády Jonatan Konrikus zdôraznil, že letectvo pri útokoch mieri len na vojenské pozície patriace Hamasu. Cieľom náletov sa tak stali okrem iného odpaľovacie zariadenia pre rakety, sklady zbraní či tunely.

Útok na mesto

Palestínske skupiny popoludní ohlásili, že súčasná vlna raketovej paľby sa skončila. Po niekoľkých hodinách ale bola raketa vypálená na najväčšie mesto v južnom Izraeli Be'er Ševa. Strela dopadla na pole pri meste, ktoré má asi 200-tisíc obyvateľov a leží zhruba 40 kilometrov od hranice Pásma Gazy. Raketa nikoho nezranila. „Moje myšlienky sú s mojim bratom a rodinou a všetkými obyvateľmi v Be'er Ševe, ktorá sa stala terčom teroru Hamasu,“ napísal Meron. Izraelské lietadlo neskôr po varovnej paľbe bombardovalo kultúrny dom v Gaze. Podľa palestínskych zdrojov bolo zranených sedem ľudí.

Izrael sa chce podľa komentátorov vyhnúť ďalšej vojne s Hamasom, avšak tlaku verejnosti sa bude brániť ťažko. Starosta Be'er Ševa povedal, že by vláda mala rakety padajúce do pohraničia riešiť rovnako, ako keby bola strela vypálená na Tel Aviv.

Premiér Benjamin Netanjahu zvolal rokovania takzvaného bezpečnostného kabinetu. Armáda zakázala organizovať letné tábory a ďalšie výchovné podujatia v komunitách pri hranici Pásma Gazy. Zákaz platí aj pre poľnohospodársku činnosť v tejto oblasti. Povolené sú iba zhromaždenia maximálne 300 ľudí.

Hamas v Gaze vládne už viac ako desať rokov. Izrael aj USA ho vinia z toho, že vyvoláva protiizraelské nepokoje a zneužíva civilistov pre vlastnú snahu o narušenie hranice. Hamas viedol s Izraelom už tri vojny, naposledy roku 2014.