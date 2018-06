Hrozná smrť chlapčeka (†18 mes.): Hororové hodiny v aute, zatiaľ čo sa matka zabávala

Ako informuje Daily Mail, nechať ho tam mala jeho matka, Alexandra Raven Scottová (23), približne o tretej v noci, zatiaľ čo sa vybrala za svojimi priateľmi. Dieťa v aute strávilo približne desať hodín, uviedol detektív Andrew Porter z Mendocino County Sheriff´s Office.

Scottová sa k nemu vrátila až okolo jednej hodiny poobede, keď bola teplota vnútri auta približne 55 stupňov Celzia. Matka svojho syna priviezla do nemocnice, no ani to už nepomohlo a lekári museli konštatovať smrť. Mladá žena nakoniec skončila vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu.

Aj Slovenskom v posledných týždňom otriasli prípady, v ktorých rodičia nechali alebo zabudli svoje ratolesti v aute. Rodičia v Michalovciach, Svite či Trebišove mali šťastie, na Orave sa však pred dvomi týždňami stala tragédia. V rozhorúčenom aute pred nemocnicou v Trstenej zomrelo 2,5-ročné dieťatko.