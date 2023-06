ROZHOVOR Poslanec Sme rodina otvorene: O kauze predsedu, cenách potravín a stave zdravotníctva

Ako v Sme rodina vnímate súkromnú kauzu vášho predsedu?

- V prvom rade ide o súkromnú kauzu a je smutné, že dotyčná ju takto vytiahla na verejnosť, aby zviditeľnila seba a poškodila hnutie Sme rodina pred voľbami. Všetci stojíme za naším predsedom, lebo ho poznáme a vieme, že deti sú u neho na prvom mieste. Jedna vec nebola dostatočne zdôraznená. Stalo sa to pred dvanástimi rokmi. Určite ste si všimli, že počas tých dvanásť rokov sa dotyčná dáma snažila pri Borisovi Kollárovi ukazovať na rôznych spoločenských akciách a dovolenkách. A teraz jej dal zrejme niekto príležitosť, že sa môže zviditeľniť a mať z toho aj nejaký benefit, aby diskreditovala predsedu a našu stranu tri mesiace pred voľbami.

Zo súkromnej kauzy sa ale stala kauza verejná a treba povedať, že váš predseda je aj predsedom parlamentu. Riešili ste to interne?

- Áno a všetci za ním stojíme. Ak niekto hodí dieťa a ohrozí ho na zdraví a živote, tak je povinnosťou každého, aby zasiahol a odvrátil pokračovanie v takom konaní - či už by to bolo obliatím studenou vodou alebo niečím podobným.

Myslíte si, že táto kauza ovplyvní vašich voličov?

- Verím, že nie, nakoľko každý si môže spraviť na celú kauzu svoj názor a ako som povedal, táto kauza sa stala pred 12 rokmi. A dotyčná pani s ním neprerušila kontakt, práve naopak ho obháňala, aby sa dostala na spoločenské akcie či dovolenku po jeho boku. A povedzte mi vy úprimne. Keby Vám toto urobil muž, tak s ním budete mať ďalšie dieťa? Budete ho obháňať, aby Vás bral na spoločenské akcie, dovolenky? To fakt?! Otázok je v tejto kauze veľa a odpovedí málo. Pani, keď sa vyjadrovala na videu k tejto kauze, čítala to z papiera, kde jej odpovede zrejme niekto pripravil. Táto pani podľa mňa nevie, na rozdiel od iných Slovákov, čo je to platenie hypotéky za bývanie, keďže dostala od Borisa Kollára rodinný dom, nevie asi ani koľko stojí jeden rohlík alebo liter mlieka, keďže dostáva vysoké výživné na deti. Takže verím, že takto účelovo použitá kauza tesne pred voľbami neovplyvní to, ako sme tvrdo bojovali za presadenie nášho programu a podarilo sa nám presadiť najviac z programu zo všetkých bývalých koaličných strán a to napríklad - zaviedli sme náhradné výživné, historicky najvyššie zvýšenie prídavku na dieťa z 30 na 60 EUR, zvýšenie minimálnej mzdy, vyplatenie 13. a 14. dôchodku, rodičovský bonus na prilepšenie k dôchodku, vrátenie obedov zadarmo pre žiakov ZŠ a MŠ, 14 - dňová platená rodičovská dovolenka, generálny pardón v Sociálnej poisťovni, tehotenský príspevok, elektronická PN - ka (o ktorej sa hovorilo už od roku 2003), zrýchlenie výstavby diaľnic a mnoho ďalšieho. A treba si uvedomiť, že to všetko počas veľmi vypätej situácie - Covid, najväčšia ekonomická kríza od 2 sv. vojny, energetická kríza, vojna na Ukrajine...

A vy viete koľko stojí rožok alebo liter mlieka?

- Ak ste ma chceli nachytať, tak sa vám to nepodarí. Lebo presne viem, koľko stojí rohlík v každom jednom obchode a aj mlieko. Sledujem dokonca aj všetky akcie.

Povedzte konkrétne...

- Keď sa bavíme o klasickom rohlíku, vieme ho kúpiť od 11 centov v obchodnom reťazci až po 55 centov v niektorých pekárňach. Čo sa týka mlieka, v akcii ho nájdete od 55 centov. Závisí samozrejme aj od zloženia, aký je pomer mlieka a vody. Najdrahšie mlieko stojí 3,80 Eur. Samozrejme sú aj rôzne iné pre alergikov a tie sú drahšie.

Slovensko má jedny z najdrahším potravín, plánujete s tým niečo robiť?

- Je to tak a plne si uvedomujeme situáciu, do ktorej sme sa dostali. Veľa faktorov do toho zasiahlo. Ak chceme mať domáce a kvalitné potraviny za férové ceny, štát musí byť silným hráčom v tomto sektore. Sú tu obchodné reťazce, ktoré si sprivatizovali trh a bežný spotrebiteľ je ich rukojemníkom. A našich malých lokálnych predajcov vytláčajú. Reťazce od nich produkty za almužnu nakupujú a oni s obrovskými prirážkami ich predávajú Slovákom.

Budú sa znižovať ceny niektorých vybraných potravín alebo čo je riešením?

- Štát musí tvrdo do tejto oblasti vstúpiť. Založiť vlastné produkcie, dať dokopy domácich výrobcov a pestovateľov, ktorých máme na Slovensku dosť. Následne sa vytvorí sieť štátnych potravín, ktoré by konkurovali zahraničným obchodným reťazcom. Dosiahli by sme to, že na Slovensku by sa predávali kvalitné potraviny a za férové ceny pre Slovákov.

Rovnako ľudí na Slovensku hnevá stav zdravotníctva. Nevieme sa dostať k lekárovi, hoci si platíme zdravotné poistenie. Keď chceme okamžite niečo riešiť, musíme si draho zaplatiť u súkromníkov.

Kedy sa toto zmení?

- Žiaľ, na Slovensku máme nastavený hybridný systém. Každý pracujúci človek je povinný odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne. A nemáme tu len štátnu zdravotnú poisťovňu, ale aj súkromné zdravotné poisťovne. Sú ľudia, ktorí hovoria, že je to zdravé. No úplne zdravé to nie je. Súkromné zdravotné poisťovne si vytvárajú zisky. Postavila sa jedna z najmodernejších nemocníc a stále nemá podpísanú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Jej poistenci sú zatiaľ rukojemníkmi. A tým pádom vzniká otázka. Je to cieľ? Aby sa poistenci prehlásili do súkromnej zdravotnej poisťovne, aby dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť? A ešte jedna vec. Ak na Slovensku potrebujete urgentnú zdravotnú starostlivosť, tak všade čakáte polroka. Alebo si zaplatíte súkromného lekára od 100 Eur. A kto na to má? Ako k tomu prídu ľudia, čo roky pravidelne odvádzajú do zdravotných poisťovní? To je šialené! My sme bojovali proti reforme zdravotníctva, ktorú pripravili bývalí kolegovia z koalície, lebo sme sa stretli v regiónoch s primátormi, starostami, riaditeľmi nemocníc, občanmi. Poviem Vám, že postupne rušia zdravotnícke zariadenia, urgentné príjmy a ľudia z menších miest dnes majú dochádzať do krajských za zdravotným ošetrením? Veď my do preplnených čakární posielame ďalšie množstvo ľudí. Toto bol veľmi zlý krok.

Tento stav tu trvá roky a stále sa stav zhoršuje pre bežného človeka. Vaša vláda sa vyhovárala na 12 rokov Roberta Fica. Ale vy ste tu boli vyše troch rokov. A čo sa stalo? Kedy sa to zlepší?

- Keď si pozriete väčšinu politických strán, každý má nejakého tím lídra na zdravotníctvo. Nebudem menovať ani niektorých bývalých kolegov z vládnej koalície. Niektorí z nich nie sú lekári a ani manažéri. Len si niečo naštudovali o zdravotníctve a už si myslia, že sú odborníci. A takto to aj vyzerá. Treba naozaj postaviť na čelo rezortu odborníka. Tak, ako naša strana nominovala na ministerstvo dopravy odborníka. Nedali sme žiadneho straníka. Zobrali sme odborníka zo súkromného sektora a pozrite sa, čo sa podarilo urobiť. Zefektívnili sme výstavbu diaľnic. Zmenili sme procesy. To isté treba urobiť v zdravotníctve. Veď zdravotníctvo máme skoro najhoršie v Európe. Ale nie kvôli slabému personálu - ten naozaj máme dobrý a klobúk dole pred nimi, že v takýchto podmienkach vykonávajú túto službu pre nás všetkých ale kvôli technickému zabezpečeniu. Budovy nemocníc máme v katastrofálnom stave, technické zabezpečenie zlyháva, systém… Veď si zoberte urgentný príjem. Chorých ľudí, čo potrebujú pomoc predbiehajú často opití, sfetovaní asociáli, ktorí ešte aj nadávajú zdravotníckemu personálu. Zbytočne sa zrušili záchytky.

Chcete ich obnoviť?

- Určite áno. Treba už na začiatku vyselektovať pacientov, ktorí zahlcujú pravidelne urgentný príjem tým, že sú pod vplyvom alkoholu, omamných látok a častokrát blokujú poradie vážnym zdravotným stavom. V minulosti končili na záchytke.