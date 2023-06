Ódorova vláda môže skúsiť vrátiť dôveru občanov v štát, no dôveru parlamentu nezíska, tvrdí Bugár

BRATISLAVA - Kabinet Ľudovíta Ódora sa môže pokúsiť o vrátenie dôvery občanov v základné inštitúcie štátu. Dôveru Národnej rady (NR) SR však na 99,9 percenta nezíska. Skonštatoval to dlhoročný politik Béla Bugár, ktorý sa vrátil do Mosta-Híd. Aktuálnu situáciu na politickej scéne nevníma pozitívne. Upozornil, že pričasté opakovanie hesiel o spájaní sa bez výsledku môže na voličov pôsobiť tak, že tomu prestanú veriť.

Vláda odborníkov podľa Bugára prináša zmenu spôsobu komunikácie. "Zbytočne neotravujú, neútočia," podčiarkol. Pozitívne vníma premiéra Ľudovíta Ódora. "Z hľadiska odbornosti pri ňom nemôžu vzniknúť pochybnosti. Aj z hľadiska vystupovania je to niečo iné," dodal Bugár. Poukázal napríklad na jeho vyjadrenia po rokovaniach so stranami v súvislosti s vládnym programom. Hoci ho politici navonok kritizovali, Ódor sa podľa Bugára vyjadril upokojujúco smerom k verejnosti.

archívne video

Úradnícku vládu považuje za to najlepšie, čo sa krajine mohlo stať, no prišla neskoro. Aj za to podľa neho ponesie zodpovednosť prezidentka Zuzana Čaputová počas prípadnej opätovnej prezidentskej kandidatúry. Dodal, že aj predčasné voľby mali byť skôr. Poukázal pritom na tvorbu štátneho rozpočtu. Ak aj vláda odborníkov pripraví vyrovnaný rozpočet, po voľbách príde nová, možno koncom októbra bude zostavená, v polovici novembra získa dôveru parlamentu a potom môže prijímať zákony. "Najprv musíte prijať zákony k rozpočtu. Rozpočet teda môžeme mať budúci rok, niekedy v prvej polovici alebo štvrtine roka. To znamená, že ideme do provizória. Keby nová vláda nastúpila už koncom júna, bolo by to lepšie," uviedol Bugár.

Pri zostavovaní vlády po voľbách bude dôležitá ochota strán cúvnuť

Na margo aktuálnej predvolebnej situácie poznamenal, že novodobí politici sa nenaučili niektoré veci. "Ak budete viackrát hovoriť 'Spájajme sa!' a výsledok bude nulový, ľudia tomu nebudú veriť," upozornil. "Je to chaos. To 'spájanie sa' stratilo na významne, lebo sa strany nespájali, len o tom hovorili. A to ľudia nemajú radi," zdôraznil. Občanov podľa neho v uplynulom období otravovalo aj dianie vo vnútri vládnej koalície a krízy vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera. "Aj my sme mali ťažkú vládnu koalíciu, ale von šli len výsledky. Sem-tam, keď sa náhodou niektorý koaličný partner 'prekecol', sa niečo dostalo von," skonštatoval. Aj vzhľadom na uplynulé obdobie si nevie predstaviť spájanie s Hegerovými Demokratmi.

"Ako ich budete obhajovať, za to, čo tu zanechali? To je aj ich vizitka," poznamenal. Skonštatoval tiež, že ani mimoparlamentná Aliancia by sa nerozpadla, keby dodržala všetky svoje vnútorné predpisy. Aktuálne vidí ešte možnosť na spoluprácu a rokovania s Maďarským fórom. Pri zostavovaní vlády po voľbách bude podľa Bugára dôležitá ochota strán cúvnuť od niektorých svojich nosných tém. Skonštatoval, že vzniknúť môže koalícia viacerých strán s rozdielnymi hodnotami. Ako príklad uviedol KDH a Progresívne Slovensko. Apeluje pritom na zodpovednosť. "Bude potrebné vrátiť SR na správnu cestu a neotravovať zbytočne občanov. Majú aj tak dosť svojich starostí," uzavrel s tým, že ak strany nebudú vedieť ustúpiť od hodnotovo-etických otázok, mali by radšej odísť, inak môžu opäť zapríčiniť predčasné voľby.