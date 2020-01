Generálny prokurátor Čižnár reaguje na Trnkovo prepustenie: Bolo to zákonné

Po analýze spisového materiálu to v stanovisku uviedol šéf generálnej prokuratúry Jaromír Čižnár. Informovala o tom hovorkyňa Andrea Predajňová. Šéf generálnej prokuratúry Čižnár považuje za chybu, že vyšetrovateľ svoj postup nekonzultoval s prokurátorom. Prípad videozáznamu z kancelárie Dobroslava T., na ktorom je aj bývalý minister financií a dopravy za Smer-SD Ján Počiatek však bude polícia vyšetrovať ďalej. Prokurátor totiž nariadil vyšetrovateľovi preveriť ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli hovoriť o podozreniach zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti.

„Postup dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry v minulotýždňovom prípade bývalého generálneho prokurátora bol zákonný. K tomuto záveru dospel Jaromír Čižnár po preskúmaní postupu prokurátora ÚŠP, stanoviska špeciálneho prokurátora a po oboznámení sa so spisovým materiálom týkajúceho sa tzv. kauzy Tipos." uviedla Predajňová. Ak by postup polícia konzultovala s Úradom špeciálnej prokuratúry, mohlo sa podľa Čižnára predísť zbytočnému negatívnemu medializovaniu celého prípadu.

Podľa názoru Čižnára využil Dobroslav T. svoje právomoci v súlade so zákonom. „Skutok, pre ktorý bolo Dobroslavovi T. vznesené obvinenie, nenapĺňa pojmové znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona z dôvodu, že z doposiaľ vykonaného dokazovania je zrejmé, že bývalý generálny prokurátor svojím postupom, teda podaním mimoriadneho dovolania, využil svoje právomoci v súlade so zákonom a zabránil vzniku značnej hospodárskej škody, ktorú by Slovenská republika musela znášať,“ dodal Čižnár.

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár zdôrazňuje, že vyšetrovateľ PZ bol upravený pokynom dozorového prokurátora ÚŠP na objasnenie skutočností, ktoré by mohli evokovať podozrenie zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti a až po splnení tohto pokynu a objasnení týchto skutočností bude vo veci opätovne rozhodnuté, z čoho vyplýva, že prokuratúra sa touto vecou naďalej intenzívne zaoberá.

Podľa Jaromíra Čižnára bolo chybou, že v tak závažnej trestnej veci nebol koordinovaný postup medzi políciou a dozorovým prokurátorom ÚŠP pričom zdôrazňuje, že prokuratúra takúto koordináciu očakávala. Zrejme by sa predišlo neadekvátnej a neobjektívnej medializácii, výsledkom ktorej boli nedôvodné útoky na prokuratúru a obviňovanie prokuratúry z nezákonného postupu. Zároveň by sa tak zabránilo zneužívaniu celej kauzy na politické účely a predvolebnú kampaň.“