Drsné slová Sulíka: Je to vrchol cynizmu, ak chce Pellegrini nominovať Šefčoviča

Vedenie strany SaS na čele s Richardom Sulíkom.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Vláda by mala pri nominácii do Európskej komisie (EK) komunikovať s opozíciou, pretože s vysokou pravdepodobnosťou pár týždňov po nominácii skončí. Tvrdí to opozičná SaS v súvislosti s vyjadrením premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o možnej nominácii Maroša Šefčoviča.