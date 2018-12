Vražda mladých ľudí na jar bola a je hybnou silou v spoločnosti, tvrdí Bugár

„Žiaľ, ich smrť sa politicky zneužila, a to sa nemalo stať,“ vyhlásil s tým, že pri zneužívaní vraždy zlyhali inštitúcie. „Napríklad prezident SR. Prezident mal za spoločný rokovací stôl posadiť predstaviteľov všetkých demokratických politických strán a dohodnúť sa na komunikácii a možných riešeniach. Namiesto toho zvolal každého samostatne a následne sa postavil na čelo aktivistov. Toto nie je úloha prezidenta. To, že neurobil prvý krok, vyústilo do toho, že Igor Matovič (líder hnutia OĽaNO) obvinil vládnu koalíciu z vraždy Jána Kuciaka. Toto je to zneužitie vraždy. Táto vládna koalícia môže mať akýkoľvek problém, ktorákoľvek vláda tu mohla zanechať niečo, čo nejakým spôsobom napomohlo vražde tým, že sa zanedbali veci. Ale obviniť niekoho z vraždy len pre to, že je to politický rival, je neprípustné. To je politický hyenizmus,“ zdôraznil Bugár.

Predseda Mosta-Híd však odmieta, že by išlo na jar o pokus o štátny prevrat. „Určite boli ľudia, ktorí situáciu chceli zneužiť. Dokážem si predstaviť, že mladí ľudia vyšli do ulíc, pretože jeden z nich, mladý človek, ktorý písal o chúlostivých veciach, bol zavraždený. Cítili potrebu ukázať, že s tým nesúhlasia. Ale viem si predstaviť aj iných, ktorí to chceli využiť a zneužiť na to, aby padla vláda,“ povedal. Bugár pripomenul, čo chceli ľudia na námestiach.

„Odchod Kaliňáka. Keď odišiel, chceli odchod premiéra. Keď už aj premiér odišiel, keď sme povedali, že musí odstúpiť, alebo sme za predčasné voľby, potom už chceli predčasné voľby. Nemyslím si, že za týmto boli mladí ľudia. Ako podávali situáciu médiá, tiež svedčí o tom, na ktorej strane stáli. Pravda a spravodlivosť musí byť jedna jediná. V tomto prípade odhaliť vraha a objednávateľa, a následne ich potrestať. Toto musí byť. Ale zneužiť to politicky alebo tomu napomáhať, nemyslím si, že by to bolo v prospech Slovenska,“ dodal Bugár.