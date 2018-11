SaS kritizuje policajného šéfa za šikanovanie Slovákov: Veľká výzva

Tí podľa Galka musia opustiť svoje miesta a stratiť svoj vplyv na políciu. „To je základ pre nadobudnutia dôvery,“ uviedol s tým, že liberáli budú požadovať naplnenie týchto výziev cez parlamentné výbory.

Už v piatok sa poslanci SaS budú na rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) pýtať, či organizátori protestov boli sledovaní, a ak áno, kto na to vydal príkaz a aký účel to plnilo. Následne to chcú riešiť na branno-bezpečnostnom výbore. „Sledovať nemusela len SIS, ale aj Policajný zbor má na to útvary. Chceme, aby Lučanský vysvetlil, prečo boli aktivisti predvolávaní,“ konštatoval Galko.

Galko si myslí, že orgány činné v trestnom konaní by sa mali zaoberať možnými úkladmi proti SR zo strany Roberta Fica. Podľa Galka sa totiž Fico a Andrej Danko pokúšajú zmeniť ústavné zriadenie, aby z demokracie vytvorili autoritársky režim. „Nepokúšajú sa túto zmenu dosiahnuť násilím, ale nie sme si istý, či výroky Fica nenapĺňajú hrozbu násilia,“ uviedol Galko.

Zdroj: Jan Zemiar

Podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová kritizovala políciu, že k trestným oznámeniam pristupuje selektívne. „Niektorým sa nevenuje vôbec. Ján Kuciak podal trestné oznámenie za vyhrážanie sa Mariána Kočnera, polícia však Kočnera nevypočula. NAKA pristupuje teda k podnetom selektívne. Konanie vedenia NAKA spôsobuje podozrenie, že mohlo dôjsť k zastrašovaniu a šikany organizátorov protestov,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová s tým, že Fico sa snaží z posledných síl krajinu zmeniť na policajný štát, kde sú ľudia, ktorí využívajú právo na pokojné protesty, zastrašovaní.

Podľa podpredsedníčky NR SR existuje podozrenie, že mohlo dôjsť k zneužitiu bezpečnostných zložiek na sledovanie, zastrašovanie a šikanu organizátorov protestov. Zo strany Fica dochádza podľa nej aj k neustálemu zastrašovaniu novinárov. Preto liberáli zvažujú podať trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa Robertom Ficom. Polícia by však mala podľa nich začať konať ex offo.

Zdroj: Jan Zemiar ​

Organizátori demonštrácií Za slušné Slovensko chodia posledné dni na výsluchy na Národnú kriminálnu agentúru. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Peter Jakubík ich predvoláva na výsluch vo veci „korupcia a iné“. Na výsluchu už boli Juraj Šeliga, Karolína Farská, Katarína Nagy Pazmány, Táňa Sedláková a Veronika Bruncková. Vyšetrovateľ im oznámil, že na nich niekto podal anonymné trestné oznámenie, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros.