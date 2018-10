V parlamente sa rokovalo do noci: Nečakané zvraty a tvrdá rana pre Fica, ústava sa meniť nebude

Neúspešné výsledné hlasovanie bolo spôsobené tým, že poslanci ani na druhý pokus napriek snahe neopravili zmenu účinnosti prechodných ustanovení. Podporilo ich len 81 poslancov, minimom bolo 90. Ešte predtým sa však počítalo s tým, že ústava sa napokon bude meniť. V pléne totiž prešiel aj s podporou časti opozície 98 hlasmi dôležitý pozmeňujúci návrh Róberta Madeja (Smer-SD).

Ten spočíval v tom, že ak kandidát na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR získa od poslancov aspoň 90 hlasov, stane sa ústavným sudcom automaticky a do rúk prezidenta len zloží sľub. Ak by ich bolo viac, rozhodujúce malo byť poradie podľa počtu získaných hlasov. Naopak, ak by sa takýmto spôsobom neobsadili všetky voľné miesta na Ústavnom súde, v druhom kole sa malo pristúpiť k voľbe kandidátov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, po dvoch na každý voľný post, z ktorých mal prezident vybrať sudcov.

Samotná vládna novela ústavy, ktorú predložil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), hovorila o sprísnení kvalifikačných predpokladov na vymenovanie ústavných sudcov. Novela mala zaviesť ústavný predpoklad spočívajúci v tom, že dotknutá osoba musí byť všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva a taktiež sa zavádza ústavný predpoklad súvisiaci s morálnou integritou dotknutej osoby spočívajúci v tom, že daná osoba svojím doterajším životom dáva záruku, že funkciu sudcu Ústavného súdu bude vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne.

Neschválená Novela Ústavy SR riešila aj otázku odchodu sudcov do dôchodku, keď zavádza zánik funkcie sudcu všeobecného súdu pri dosiahnutí vekovej hranice 70 rokov. Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Úlohou poslancov tak bude zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si hlava štátu vyberie deviatich sudcov na 12-ročné funkčné obdobie. Na zvolenie kandidáta bude stačiť nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Gál novinárom po hlasovaní povedal, že mu je veľmi ľúto, že novela ústavy neprešla.

Platy starostov obcí a primátorov miest porastú

Platy starostov a primátorov od decembra porastú. Postará sa o to novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest z dielne poslancov Smeru-SD, ktorú v stredu 80 hlasmi schválila snemovňa. Novela počíta s tým, že sa zvýšia doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta. Na druhej strane sa obmedzí možnosť fakultatívneho navýšenia ich základného platu prostredníctvom rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo súčasných 70 na 60 percent. Tretím cieľom novely je zaviesť odstupňovaný nárok na odstupné v závislosti od dĺžky výkonu funkcie starostu obdobne, ako je to pri zamestnancoch v pracovnom pomere.

Predkladatelia pripomínajú, že v roku 2011 došlo k zníženiu koeficientov určujúcich základný plat starostov obcí a primátorov miest, čo bolo súčasťou tzv. protikrízových opatrení. Na druhej strane, pozitívne makroekonomické ukazovatele v ostatných rokoch, ako aj pozitívna makroekonomická prognóza na najbližšie roky, podľa nich dokazujú, že Slovensko úspešne prekonalo krízové obdobie. "V súčasnosti je priestor pre ukončenie pretrvávajúcich protikrízových opatrení a návrat k zaužívaným štandardom," argumentujú poslanci.

Ako ďalší dôvod na úpravu koeficientov z roku 2011 vidia skutočnosť, že v dôsledku viacerých spoločenských, technologických a legislatívnych zmien došlo k zvýšeniu náročnosti výkonu funkcie starostu v porovnaní s minulosťou. "A tento trend by mali zohľadniť aj zákonné koeficienty na určenie platu starostu obce," uvádza sa v dôvodovej správe. Po novom tak bude mať starosta obce do 500 obyvateľov plat vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy. Pri počte obyvateľov od 501 do 1000 je to 1,83 násobok, od 1001 do 3000 obyvateľov 2,2 násobok, od 3001 do 5000 obyvateľov 2,41 násobok, od 5001 do 10.000 obyvateľov 2,6 násobok, od 10.001 do 20.000 obyvateľov 2,81 násobok, od 20.001 do 50.000 obyvateľov 3,21 násobok, od 50.001 do 100.000 obyvateľov 3,54 násobok a nad 100.000 obyvateľov 3,98 násobok.

Predstavitelia Smeru-SD tiež upozorňujú, že niektorí starostovia vykonávajú funkciu nepretržite niekoľko volebných období po sebe a mnohí z nich po ukončení mandátu odchádzajú priamo do dôchodku. Na druhej strane, niektorí vykonávajú mandát iba niekoľko mesiacov. Súčasný stav pritom zaručuje všetkým starostom, ktorí vykonávajú mandát viac ako šesť mesiacov, rovnakú výšku odstupného vo výške trojnásobku ich priemerného platu. Smer-SD to chce odstupňovať. Ak bol starosta vo funkcii dlhšie ako šesť mesiacov, dostane dvojnásobok svojho mesačného platu. Ak pôsobil jedno funkčné obdobie, bude to trojnásobok, po dvoch funkčných obdobiach po sebe má dostať štvrnásobok a ak bol starostom tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia, jeho odstupné má byť vo výške päťnásobku jeho priemernej mzdy.

Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nebude možné vymáhať

Slovensko zavedie osobitnú úpravu uplatňovania premlčaných nárokov zo spotrebiteľských zmlúv a ich zabezpečenia. Novelu Občianskeho zákonníka s týmto obsahom v stredu 117 hlasmi odobrili poslanci NR SR. Právna norma nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Ministerstvo spravodlivosti v novele presadilo, aby premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nebolo možné vymáhať ani platne zabezpečiť. Pripúšťa sa možnosť zmeny obsahu premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradenie tohto práva novým právom alebo obnovenie jeho vymáhateľnosti, a to na základe právneho úkonu dlžníka, pričom platnosť takéhoto právneho úkonu je podmienená vedomosťou dlžníka o premlčaní práva zo spotrebiteľskej zmluvy.

Úprava je reakciou na nález Ústavného súdu (ÚS) SR zo 7. februára tohto roku, v ktorom ÚS rozhodol o protiústavnosti doterajšej úpravy v zákone o ochrane spotrebiteľa. Vyhlásením nálezu v Zbierke zákonov stratilo účinnosť ustanovenie, prostredníctvom ktorého sa mala spotrebiteľom poskytnúť ochrana v spotrebiteľských vzťahoch vo vzťahu k nekalým praktikám dodávateľov pri uplatňovaní ich premlčaných nárokov. Pri právach plynúcich zo spotrebiteľských právnych vzťahov je podľa ministerstva opodstatnené, aby sa po uplynutí premlčacej lehoty tieto dostali do polohy naturálnych obligácií. Vzhľadom na stav trhovej ekonomiky a dynamickosť spotrebiteľského prostredia totiž podľa rezortu neexistujú relevantné dôvody na poskytovanie ochrany a podpory vynucovania a zabezpečovania plnení zo spotrebiteľskej zmluvy, ak ide o premlčané práva.

Úprava neprináša automatické oslobodenie dlžníka od plnenia záväzku, ale má vytvoriť priestor na to, aby nebol povinný zaplatiť dlh, vo vzťahu ku ktorému uplynulo značné časové obdobie, v dôsledku čoho by mohla byť oslabená jeho pozícia. Má byť dostatočnou motiváciou na to, aby sa veritelia domáhali svojich práv plynúcich zo spotrebiteľského vzťahu čo najskôr. Na účely zachovania právnej istoty prešli aj prechodné ustanovenia, v zmysle ktorých sa právna úprava nebude uplatňovať v konaniach o vymoženie premlčaných práv zo spotrebiteľských zmlúv začatých pred účinnosťou tohto zákona.

Zmeny v oblasti mediácie a probácie majú zlepšiť využívanie ESMO

Slovensko sa snaží zvýšiť využívanie alternatívnych trestov, a tým aj Elektronického systému monitorovania osôb (ESMO), ktorý zakúpilo pred niekoľkými rokmi. Napomôcť tomu majú niektoré legislatívne zmeny najmä v oblasti mediácie a probácie pripravené ministerstvom spravodlivosti. V stredu ich parlament odobril 102 hlasmi. Zavedením ESMO sa mala podporiť oblasť probácie a plnenie jej cieľov. Ministerstvo však konštatuje, že sa zároveň začali prejavovať nedostatky tejto oblasti a kolízia jednotlivých úloh justičného systému.

Niektoré súčasné procesy využitie alternatívneho trestania komplikujú, bránia ich efektívnej príprave a následnému výkonu a nesledujú potrebu synergie medzi zapojenými subjektmi - sudca, prokurátor, probačný a mediačný úradník, Zbor väzenskej a justičnej stráže, uvádza rezort. Prax v oblasti využívania alternatívnych trestov a s tým spojený výkon probácie a mediácie je preto v jednotlivých regiónoch nejednotná.

Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch na tieto problémy reaguje. Ministerstvo si dalo za cieľ odstrániť prekážky v postupoch aplikačnej praxe a zrýchliť postupy v niektorých prípadoch využitia alternatívneho trestania. Tiež však zefektívniť prácu probačného a mediačného úradníka a optimalizovať prípravu a realizáciu kontroly výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami. Nová legislatíva sa tak zaoberá najmä požiadavkami na flexibilnejšie postupy subjektov v trestnom konaní, ktoré podmieňujú efektívnejšie ukladanie a výkon alternatívnych sankcií. Ministerstvo sa snaží zefektívniť prácu probačného a mediačného úradníka a optimalizovať prípravu a realizáciu využitia tzv. elektronických náramkov.

Odstraňuje tiež spory o príslušnosť na vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu medzi nadriadeným a prvostupňovým súdom vo vykonávacom konaní, ak je odsúdeného potrebné vyžiadať z cudziny v čase po prijatí rozhodnutia, ktorým bol právoplatne a vykonateľne uložený trest odňatia slobody do vrátenia spisu prvostupňovému súdu.

Poslanci nezvolili chýbajúceho člena Správnej rady ÚPN

Poslancom Národnej rady SR sa v stredu nepodarilo zvoliť chýbajúceho člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN). Ani jeden z trojice kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov prítomných na voľbe. Od 128 prítomných člnov snemovne získal Branislav Borovský (nominant poslanca Richarda Vašečku) päť hlasov, Peter Juščák (kandidát opozície) ich dostal 42 a Matej Medvecký nominovaný klubom Smer-SD získal 54 hlasov. Všetci traja postupujú do opakovanej voľby, ktorá sa uskutoční na najbližšej schôdzi.

Úlohou poslancov bolo ešte v septembri zvoliť dvoch chýbajúcich členov Správnej rady ÚPN, uspel len nominant Mostu-Híd Juraj Buzalka. Preto sa v stredu uskutočnila nová voľba. Voľba členov Správnej rady ÚPN bola posledným bodom aktuálnej schôdze. Poslanci sa v rámci riadneho rokovania do lavíc vrátia 27. novembra. Na poslednom zasadnutí v roku 2018 ich okrem iného čaká aj štátny rozpočet.