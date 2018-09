Tlaky na Lajčáka vyvrcholili: Tajné stretnutie s Robertom Ficom, definitívne rozhodnutie!

Miroslav Lajčák tento týždeň ukončil svoje pôsobenie ako predseda Valného zhromaždenie OSN Po návrate na Slovensko sa podľa našich informácií stretol s poslancom Ficom. Ten má naňho stále vyvíjať nátlak, aby kandidoval na prezidenta Slovenskej republiky.

Smer nepotvrdil, no ani nevyvrátil to, že jedným z dôvodov stretnutia Roberta Fica a Miroslava Lajčáka bol aj opätovný nátlak na to, aby kandidoval na prezidenta. Na stretnutí sa však mali definitívne dohodnúť, že Miroslav Lajčák kandidovať nebude. Podľa našich informácií dôvodov, prečo Lajčák nechce kandidovať, je viac. Jedným z nich je obava zo straty súkromia.

"Vaše informácie nebudeme komentovať," reagoval Boris Gandel, hovorca rezortu diplomacie na otázku, či sa stretli a či definitívne Lajčák odmietol kandidatúru. Zaujímavé však je, že strana stretnutie potvrdila.

"Strana SMER-SD mimoriadne oceňuje prácu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na poste predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Svojím pôsobením v tejto dôležitej funkcii urobil dobré meno nielen sebe, ale aj celému Slovensku. Miroslav Lajčák svojou prácou opäť preukázal, že Slovensko má diplomatov, ktorí dôstojne reprezentujú našu krajinu na najvyššej úrovni a ich práca je cenená všade vo svete. Robert Fico preto včera osobne poďakoval Miroslavovi Lajčákovi za dobre odvedenú prácu a vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a aj všetkých Slovákov v zahraničí," povedal Ján Mažgút z tlačového oddelenia strany. V Smere je tak aj naďalej napätá atmosféra.