SNS žiada výmenu Cséfalvayovej ako predsedníčky výboru: Liberáli sú rázne proti

"Skutočnosť, že SNS ako vládna strana ide proti oficiálnej pozícii Slovenska, považujeme za rovnako zásadný problém tejto vládnej koalície ako klientelizmus a korupciu, ktorá pretvorila Smer-SD a SNS na kriminálne štruktúry," poznamenal poslanec NR SR Martin Klus (SaS). SaS vníma aktuálny zahraničnopolitický konflikt medzi Mostom-Híd a SNS v kontexte silnejúcich protichodných názorov koaličných strán a ich príprav na rozpad vlády. Zároveň očakáva, že koalícia sa vyhne vlečúcej sa vládnej kríze a bude hlasovať za predčasné voľby.

SNS v stredu (8.8.) žiadalo okamžitú výmenu predsedníčky Kataríny Cséfalvayovej po tom, čo výbor prijal stanovisko, ktorým odmietol legitimizáciu anexie a okupácie Krymu návštevami ústavných činiteľov SR. Podľa národniarov nebolo toto rokovanie zvolané po dohode s koaličnými partnermi, hovoria o hrubom porušení koaličnej zmluvy.

Cséfalvayová nevidí dôvod na svoju rezignáciu. "Stredajšie rokovanie výboru bolo zvolané so zámerom prijať stanovisko, ktoré potvrdí a podporí zahraničnú politiku vlády," uviedla v tejto súvislosti poslankyňa.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár odmieta, že by jeho nominantka porušila koaličnú dohodu. "Tá hovorí o tom, že porušením koaličnej zmluvy je, keď koaličný partner, povedzme cez svojich poslancov, nesúhlasí s návrhom a druhý koaličný partner to odsúhlasí s pomocou opozície. V tomto prípade tam ani jeden poslanec vládnej koalície okrem Mosta nebol, takže nemohlo dôjsť k porušeniu, pretože nikto nehovoril, že s tým uznesením má problém," povedal. Smer-SD v komuniké vyzval, aby sa koaliční partneri zdržali krokov, ktoré by medzi nimi mohli vytvárať napätie.